Bank centralny zaznaczył, że bez względu na to, jaką walutę Rosjanie posiadają na koncie, wypłata będzie dokonywana w dolarach amerykańskich.

Bank Rosji ogłosił także zakaz sprzedaży walut przez banki.

fot. Bloomberg

W środę powracają notowana rubla na moskiewskiej giełdzie, zawieszone od 28 lutego. Według Bloomberga, w środę rano notowania zagraniczne pokazują, że może on słabnąć o ok. 20 proc. do 130 za dolara wobec ostatniego kursu zamknięcia. Jednak duża różnica między ofertami kupna i sprzedaży sugeruje niewielkie zainteresowanie zawieraniem transakcji.