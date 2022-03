Bank Rosji sprzedał na wtorkowej aukcji repo 2,39 bln rubli

Jak podkreśla agencja, przetarg (transakcje z przyrzeczeniem odkupu) nie miał górnego limitu, ponieważ sankcje związane z rosyjską inwazją na Ukrainę są wymierzone w instytucje finansowe, a rubel bardzo mocno się osłabił.

Wczoraj Bank Rosji zaskoczył, może nie samym faktem podwyżki stóp procentowych, ale jej skalą. Benchmarkowa stopa procentowa podskoczyła z 9,5 do 20 proc. co sugeruje ważkość kłopotów w jaki popadł rosyjski rynek finansowy po nałożeniu zachodnich sankcji. Z tego powodu we wtorek, drugi dzień z rzędu zamknięta jest moskiewska giełda i nie odbywa się handel instrumentami pochodnymi. .

Bank centralny wspólnie z ministerstwem finansów nakazały eksporterom, do których należą jedni z największych światowych producentów energii, w tym Gazprom i Rosnieft, sprzedać na rynku 80 proc. swoich przychodów z rynku walutowego.

Dmitrij Polevoy, szef inwestycji w Locko Invest, ocenia, że rosyjscy eksporterzy mogliby zaoferować 44-48 mld USD miesięcznie na wsparcie rubla, pod warunkiem, że ceny ropy utrzymają się na obecnym poziomie i nie będzie sankcji na eksport energii