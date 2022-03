Bank Rosji poinformował, że we wtorek również będzie umożliwiony handel obligacjami rządowymi OFZ, niemniej jednak moskiewska giełda nadal pozostanie zamknięta, donosi Reuters.

Giełda w Moskwie, MOEX, moskiewska giełda, rosyjska giełda(29.07.2021)An interior view shows the headquarters of Moscow Exchange in Moscow, Russia April 27, 2021.,Image: 608229535, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MAXIM SHEMETOV / Reuters / ForumMAXIM SHEMETOV / Reuters / Forum