Bank Rosji zwołał nadzwyczajne posiedzenie na 15 sierpnia, rubel się umacnia

Spadek wartości rubla najniżej od prawie 17 miesięcy i interwencja Kremla skłoniły władze Banku Rosji do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia na wtorek, informuje Bloomberg.

W poniedziałek rubel pokonał granicę 100 za dolara i był najsłabszy od pierwszych dni po napaści Rosji na Ukrainę. Tego samego dnia agencja TASS opublikowała artykuł doradcy ekonomicznego Władimira Putina, w którym sugerował on, że słabnięcie rubla wynika ze zbyt luźnej polityki monetarnej banku centralnego. Bank Rosji zareagował zwołaniem na wtorek nadzwyczajnego posiedzenia. W reakcji rubel, który wcześniej w poniedziałek słabł nawet do 102,38 za dolara, umacnia się obecnie o 1,5 proc. do 98,50 za dolara.

Inwestorzy oczekują, że bank centralny ogłosi we wtorek o 10:30 czasu lokalnego podwyżkę stóp procentowych. W lipcu podwyższył je o 100 pkt. bazowych, po raz pierwszy od inwazji Ukrainy i główna wynosi 8,5 proc.

Ekonomiści tłumaczą spadek wartości rubla spadkiem nadwyżki na rachunku obrotów bieżących Rosji, co jest skutkiem utraty europejskiego rynku gazu i sankcji nałożonych na kraj za napaść na Ukrainę. Kreml domaga się jednak od banku centralnego mocnego rubla i twierdzi, że ma on odpowiednie narzędzia aby to zrobić.

Eksperci Bloomberg Economics twierdzą, że do ustabilizowania rubla niezbędne jest podwyższenie głównej stopy do ok. 10 proc., a także utrzymanie wydatków budżetowych Rosji zgodnie z pułapem fiskalnym.

JP Morgan Chase oczekuje wzrostu głównej stopy w Rosji do 10 proc. do końca roku. Wcześniej prognozował jej wzrost do 9 proc.

- Słabnięcie rubla to wynik międzynarodowego przykręcania śruby gospodarce Rosji, ale także kosztu podtrzymywania gospodarki – powiedział Erik Meyersson, główny strateg SEB AB ze Sztokholmu. – Nikt nie chce trzymać rubla i szkodzi mu ograniczona podaż obcych walut od eksporterów – dodał.