Bank Światowy obniża globalną prognozę wzrostu

Zdaniem instytucji, globalne ożywienie gospodarcze odnotuje większe schłodzenie niż wcześniej zakładano.

Bank Światowy oczekuje obecnie, że w 2022 r. światowy PKB wzrośnie o 4,1 proc. Tymczasem prognoza z czerwca ubiegłego roku zakładała dynamikę na poziomie 4,3 proc. Najnowszy raport Global Economic Prospects zakłada przy tym, że roczna produkcja pozostanie poniżej trendu sprzed pandemii we wszystkich regionach o gospodarkach wschodzących i rozwijających się, podczas gdy w gospodarkach zaawansowanych zbliży się do tego poziomu.

Mający swoją siedzibę w Waszyngtonie Bank Światowy obniżył oczekiwania względem amerykańskiej gospodarki na bieżący rok o pół punktu procentowego do 3,7 proc. zaś dla wicelidera, Chin o 0,3 proc. do 5,1 proc., co oznaczać będzie spore spowolnienie wobec 2021 roku, kiedy PKB wzrósł o 8 proc.

Projekcja Banku Światowego zakłada równie, że PKB strefy euro zwiększy się o 4,2 proc., a krajów rozwijających się 4,6 proc.