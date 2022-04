Bank Światowy obniżył prognozę dla Azji Południowo-Wschodniej

Shiny Things/Wikimedia Commons/CC BY 2.0

Prognoza dla całego regionu na rok 2022 r. została zredukowana do 5,0 proc. z 5,4 proc. jakie szacowano w październiku 2021 r., przy czym aktualnie ostrzeżono, że jeśli niekorzystne warunki będą się utrzymywać, istnieje ryzyko dalszej korekty do 4 proc.

Eksperci instytucji podkreślają, że inwazja Rosji na Ukrainę jeszcze mocniej pogłębiła dotychczasowe problemy z łańcuchami dostaw i podniosła ceny surowców. To powoduje narastanie presji inflacyjnej, co z kolei wymusza pilne i bardziej agresywne niż do niedawna oczekiwano działania ze strony władz monetarnych w tym mocniejsze podwyżki stóp procentowych.

Jak podaje Bloomberg, prognoza dla Chin, które według Banku Światowego odpowiadają za 86 proc. produkcji regionalnej, zakłada wzrost PKB na poziomie 5 proc. w scenariuszu bazowym i 4 proc. w scenariuszu spadkowym. Projekcja dla pozostałej części tego regionu Azji zakłada z kolei rozwój produkcji w tempie 4,8 proc. w scenariuszu bazowym i 4,2 proc. w scenariuszu spadkowym.

Jak podkreślił BŚ, ten ostatni wynik spowodowałby, że o 6 mln więcej ludzi pozostanie uwięzionych w ubóstwie na progu 5,50 USD dziennie.