Bank Światowy ogłosił odłożenie do stycznia powrotu pracowników do jego centrali. To kolejna instytucja w USA, która zareagowała w ten sposób na wzrost zakażeń koronawirusem.

Bank Światowy chciał, aby połowa pracowników wróciła do centrali w Waszyngtonie od 7 września. Zdecydował jednak o przesunięciu tego terminu na 3 stycznia przyszłego roku.

Grupa Banku Światowego zatrudnia ponad 12,5 tys. ludzi, z czego ok. 55 proc. w Waszyngtonie. Liczba przypadków zakażenia odmianą delta koronawirusa rośnie w USA. W ubiegłym tygodniu było ich 152 tys. przypadków dziennie, największej od stycznia. Nasilenie pandemii skłoniło wcześniej m.in. Apple i Charles Schwab do przełożenia na styczeń powrotu pracowników do biur.

