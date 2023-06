Bank Światowy podwyższył prognozę wzrostu globalnej gospodarki w 2023 roku, obniżył dla 2024 roku

W najnowszym raporcie Global Economic Prospects Bank Światowy prognozuje, że globalna gospodarka wzrośnie w tym roku o 2,1 proc. Prognoza ze stycznia zapowiadała 1,7 proc. wzrost. W 2022 roku globalna gospodarka wrosła o 3,1 proc., przypomina Reuters.

Bank Światowy obniżył we wtorek prognozę wzrostu globalnej gospodarki w 2024 roku z 2,7 proc. do 2,4 proc. Tłumaczy to wpływem zacieśniania polityki monetarnej, przede wszystkim niższymi inwestycjami biznesowymi i mieszkaniowymi.

Bank Światowy prognozuje, że w 2025 roku globalna gospodarka wzrośnie o 3,0 proc.

Najnowsza prognoza tegorocznego wzrostu gospodarki USA została podwyższona z 0,5 proc. do 1,1 proc. PKB Chin ma wzrosnąć o 5,6 proc. Poprzednia prognoza wynosiła 4,3 proc.

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego USA w 2024 roku z 1,6 proc. do 0,8 proc. W przypadku Chin obniżył prognozę wzrostu z 5,0 proc. do 4,6 proc.

Najnowsza prognoza przewiduje 0,4 proc. wzrost gospodarki strefy euro w 2023 roku. W poprzedniej przewidywano stagnację.

Jak poinformował PAP, Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. na poziomie 0,7 proc., a w 2024 r. na 2,6 proc. W 2025 r. BŚ prognozuje dynamikę polskiego PKB na 3,2 proc.