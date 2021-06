Dzięki szczepieniom globalna gospodarka jest na ścieżce najszybszego porecesyjnego wzrostu od 80 lat, poinformował Bank Światowy.

Według jego najnowszej prognozy globalny wzrost gospodarczy wyniesie 5,6 proc. w 2021 roku. W styczniu szacował go na 4,1 proc. W ubiegłym roku globalna gospodarka zmniejszyła się o 3,5 proc. z powodu ograniczeń wprowadzonych w celu hamowania ekspansji pandemii.

fot. Bloomberg

Bank Światowy zastrzegł, że istnieją wciąż zagrożenia realizacji prognozy wzrostu. To m.in. ponowne nasilenie pandemii, a także szybki wzrost inflacji, zmuszający banki centralne do zacieśniania polityki monetarnej.

- Jeśli rosnąca presja inflacyjna spowoduje iż uczestnicy rynków finansowych zaczną obawiać się trwale wysokiej inflacji w gospodarkach rozwiniętych, mogą dokonać ponownej oceny perspektyw kontynuacji akomodacyjnej polityki monetarnej banków centralnych – głosi raport. – To mogłoby spowodować znaczący wzrost premii za ryzyko i kosztów pożyczania pieniędzy – dodają.

Bank Światowy zwraca także uwagę na nierówne wychodzenie z kryzysu poszczególnych gospodarek. Wskazuje, że 90 proc. najbogatszych państw wróci do poziomu sprzed pandemii do 2022 roku. W przypadku biedniejszych uda się to tylko jednej trzeciej,.