Bank Światowy wyemituje pierwsze na świecie obligacje „Dzikiej Przyrody”

Bank Światowy zapowiada emisję w połowie roku obligacji, których sprzedaż pozwoli pozyskać pieniądze na zwiększenie w Afryce populacji zagrożonego wyginięciem czarnego nosorożca.

Instytucja chce pozyskać 670 mln randów (45 mln USD) z emisji 5-letnich obligacji z zerowym kuponem. Wysokość zwrotu osiągniętego przez inwestorów będzie zależała od wzrostu populacji nosorożców w dwóch rezerwatach w RPA w okresie pięciu lat, informuje Rhino Impact Investment Project, inicjatywa zorganizowana przez Towarzystwo Zoologiczne w Londynie. Zwrot pieniędzy i ewentualny zysk dla posiadaczy obligacji wypłacony zostanie przez Global Environment Facility, instytucję wspieraną finansowo przez ponad 40 krajów, która powstała przed szczytem klimatycznym w Rio w 1992 roku.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, zostanie rozszerzony także na Kenię i obejmie również inne gatunki dzikich zwierząt, jak lwy, tygrysy, goryle czy orangutany, zapowiada Rhino Impact Investment Project.

Na świecie żyje ok. 29 tys. pięciu gatunków nosorożców, z czego 80 proc. w RPA. Populacja czarnych nosorożców, występujących w czterech krajach Afryki, spadła do ok. 5,5 tys. z ok. 65 tys. w latach 70. XX wieku.

Bank Światowy zamierza wyemitować w połowie roku także inne obligacje za 100 mln USD, których sprzedaż ma zapewnić środki na ochronę przyrody. Nie podał jednak konkretnego celu, na który pójdą pieniądze.