Samsung zainwestuje miliardy w produkcję chipów logicznych

Samsung Electronics, największy południowokoreański producent elektroniki użytkowej zapowiedział, że do 2030 r. będzie inwestował rocznie około 11 bln wonów (9,57 mld USD) w biznes związany z tzw. chipami logicznymi, którym to terminem określa się każdy układ przetwarzający (np. procesory komputerowe czy do smartfonów), donosi Reuters.