Powodem decyzji nie jest pandemia, ale nieprawidłowości w danych.

- Szereg nieprawidłowości zostało wskazanych po zmianie danych w raportach Doing Business 2018 i Doing Business 2020, opublikowanych w październiku 2017 i październiku 2019 roku. Zmiany nie były zgodne z metodologią Doing Business – głosi oświadczenie Banku Światowego. – Będziemy działali zgodnie z tym co ustalimy i skorygujemy wstecznie dane krajów, których najbardziej dotyczą te nieprawidłowości – dodaje.