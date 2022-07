Bank Turcji znów podnosi swoją prognozę inflacyjną

Według danych urzędu statystycznego Turkstat, w czerwcu 2022 r. inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła do 78,62 proc. licząc rok do roku z 73,5 proc. w maju. Odczyt okazał się nieco niższy niż mediana prognoz, zakładająca wzrost do 79,95 proc. To jednak najwyższa wartość wskaźnika od 1998 r.

Turcja notuje dwucyfrowy wzrost cen od 2017 roku. Od początku obecnego roku inflacja wystrzeliła w związku z rosnącymi kosztami surowców i energii. Waluta Turcji należy do najgorszych w tym roku na rynkach wschodzących, notując ponad 20 proc. przecenę względem amerykańskiego dolara.