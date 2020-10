Banki: budować czy remontować

Bankom przybywa konkurencji już nie tylko ze strony fintchów, ale także bigtechów i firm e-commerce. Jaka przyszłość czeka instytucje finansowe – zastanawiali się eksperci podczas Asseco Banking Forum 2020. Na forum miała także premierę platforma Asseco Boox do obsługi i sprzedaży produktów finansowych.

- Konsolidacja rynku bankowego, wejście nowych graczy – fintechów i środowisko niskich stóp procentowych ukształtowały w ostatnich latach warunki funkcjonowania sektora finansowego. W tym roku do wymienionych czynników doszedł jeszcze jeden – niepewność i nieprzewidywalność najbliższej przyszłości, związana z pandemią koronawirusa i jej skutkami zarówno społecznymi, jak i ekonomicznymi. Wymusza to na bankach ponowne rozstrzygnięcie znanych już wcześniej dylematów. Różnica jest taka, że tym razem, nie chodzi o większą czy mniejszą efektywność jako skutek podejmowanych decyzji. Teraz te decyzje mogą przesądzać o przetrwaniu instytucji finansowych – mówił we wprowadzeniu do forum Adam Góral, prezes Asseco Poland.

Jednocześnie postawił on przed uczestnikami debat cały szereg pytań: czy w tym świetle terminy, takie jak bank cyfrowy i transformacja cyfrowa znaczą ciągle to samo? Czy wciąż możemy sobie pozwolić na pięcio-, siedmioletnie programy transformacji cyfrowej, skoro bardzo krótki czas realizacji koniecznej zmiany stał się warunkiem przetrwania? Jak szybko można dziś stworzyć bank cyfrowy i jak należy rozumieć to pojęcie?

- Stary i uniwersalny dylemat: budować czy remontować, uzyskuje obecnie nowy wymiar i nowe znaczenie – podkreślił Adam Góral.

Banki w liczbach

Skalę i znaczenie polskiego sektora finansowego przybliżał uczestnikom forum Piotr Czarnecki, lider biznesu, ekspert bankowości i biznesu cyfrowego, wykładowca akademicki.

– Banki wpłacają do budżetu w postaci CIT i podatku bankowego 10 mld zł rocznie. Są dostawcą kapitału, wspomagają konsumpcję i inwestycje. Udzieliły 700 mld zł kredytów dla klientów indywidualnych i ponad 360 mld zł dla firm – to pokazuje skalę wspierania gospodarki. Ale podstawowe zadanie banków to dbałość o pieniądze klientów. Zgromadziliśmy od nich 1,2 bln zł depozytów, co stanowi około 80 proc. PKB – wyliczał.

Przyznawał, że sektorowi jest coraz trudniej się rozwijać. Nie sprzyjają mu wysokie obciążenia fiskalne, niskie stopy procentowe ale także rosnąca konkurencja zarówno ze strony fintechów, jak i gigantycznych międzynarodowych graczy – jak Amazon czy Google – którzy coraz śmielej wchodzą z usługami finansowymi. By nie stracić klientów banki same tworzą fintechy, aby chętni mogli np. szybciej, łatwiej i taniej wymieniać waluty i nie zrezygnowali z ich usług na rzecz fintechowego Revoluta.

- Banki są po to by zarządzać relacjami z klientami, ale muszą się szybko zmieniać. Może nie da się w 6 dni zbudować banku, ale sektor musi szybko przejść transformację aby być konkurencyjnym dla największych firm technologicznych – podkreślał Piotr Czarnecki.

O przyszłości

Czy w obecnej sytuacji dla tradycyjnych instytucji finansowych lepsza jest transformacja, czy może szybciej i efektywniej dla inwestorów i właścicieli byłoby stworzyć bank od podstaw - zastanawiali się eksperci podczas głównej debaty Asseco Banking Forum „Cyfrowy bank w 6 dni! Budować czy remontować?”

- W Polsce już nie istnieją tradycyjne banki komercyjne, oparte na pracy ludzkiej. Model się zmienił w momencie gdy pojawił się internet. Zaczęły powstawać strategie digitalizacji. Teraz już znaczna część instytucji finansowych jest wstanie obsługiwać klientów wyłącznie zdalnie, bo transformacja w nich to proces stały, część korporacyjnej kultury – mówił we wprowadzeniu do debaty Grzegorz Paskudzki, Asseco Business Consulting Lead.

Pytanie czy tradycyjne banki przetrwają i w jakiej formie skoro klientów, często skutecznie, podbierają im firmy technologiczne, a nowoczesne platformy umożliwiają szybkie stworzenie banku od postaw. Tu zdania ekspertów były bardzo podzielone.

- Mamy platformę, na której oferujemy pełny system bankowy zbudowany w środowisku chmurowym, gotowy do wykorzystania przez różne podmioty. Jeśli ktoś chce zbudować bank lub dodać nową usługę, to może to zrobić przez naszą platformę w kilka dni – twierdził Mirosław Forystek, członek zarządu Vodeno.

- To co technologicznie oferujemy, czy to co oferuje Asseco – umożliwia utworzenie nowego banku w bardzo krótkim czasie, dużo taniej niż może kosztować remont tradycyjnej instytucji – dodał.

Wtórował mu Piotr Gawron, prezes Dragon Services.

– Sądzę, że banki jako takie pozostaną, ale nie jestem pewien czy będą potrzebne klientom w takim samym stopniu, jak do niedawna. Usługi bankowe będą im potrzebne, ale mogą je oferować także inne instytucje jak choćby Allegro – mówił.

Tłumaczył także, że przede wszystkim widzi się fintechy oferujące usługi bankowe klientom indywidualnym w łatwiejszy, szybszy i tańszy sposób. Tymczasem one coraz śmielej wychodzą także z ofertą finansową dla firm czy korporacji proponując im np. produkty treasury. Piotr Gawron zarzucił bankom, że zmuszają klientów do kupowania usług w pakietach – np. udzielają kredytu pod warunkiem otworzenia konta, wzięcia karty itd. I to dlatego, w jego opinii, zyskują fintechy sprzedające pojedyncze, bardziej dopasowane produkty.

- My tworząc usługi, nie myślimy o bankach, a o potrzebach klientów. Dlatego robimy produkty finansowe w ramach Allegro Pay. Nie jesteśmy dla banków zagrożeniem. Wypełniamy luki w ich ofercie. Ponadto lepiej optymalizujemy koszty dlatego klienci korzystają z naszych ofert – tłumaczył Łukasz Dziekan, członek zarządu, Allegro Pay.

W jego opinii transformacja dużych banków zależy od wielu czynników.

- Od tego czy mamy ludzi, jaki mamy cel, jaki czas, jaki budżet. Do tego należy ją przeprowadzić utrzymując ciągłość działania w taki sposób, by zmiany nie były odczuwalne dla klientów. To niezwykle wymagające wyzwanie – wyliczał przedstawiciel Allegro Pay.

Wszyscy trzej byli zdania, że banki zostaną na rynku, ale zmieni się charakter ich usług. A tempo ich ewolucji będzie zależało od otwartości zarządów i pracowników na nowe technologie i nadchodzące zmiany.

- Przygotowywaliśmy się trzy lata do digitalizacji. Integrowaliśmy systemy, bankowości internetowe, automatyzowaliśmy procesy. Działy IT w świecie finansowym mają pod górkę, bo nie jest łatwo przekonać zarząd do zmian i do wyłożenia na nie pieniędzy – przyznawał Jaromir Frankowicz, członek zarządu, Idea Banku.

- Jesteśmy bankiem dla MŚP, sektora, który teraz będzie się błyskawicznie rozwijał. Ale zdygitalizowane produkty są słabo dla niego dostępne. My to zmieniamy – dodawał.

Celem Idea Banku jest to, by każdy przedsiębiorca mógł założyć firmę i korzystać z potrzebnych usług finansowych bez wychodzenia z domu czy biura. W opinii Jaromira Frankowicza nie ma znaczenia czy się bank buduje czy remontuje, ważne by zarząd wiedział jaki jest cel i jak chce go osiągnąć.

- Poprzedni właściciel Pekao SA nie stawiał na rozwój technologiczny banku. Wraz z jego zmianą byliśmy przekonani, że transformacja jest konieczna – opowiadał Marek Lenz, CIO Pekao SA.

- Szybko się zmieniamy, bardzo zmodernizowaliśmy już bankowość detaliczną, teraz informatyzujemy bankowość MŚP i korporacyjną. Ale nie zrezygnujemy z oddziałów, pragniemy by klienci chcieli, a nie musieli do nich przychodzić, jak to było do niedawna - dodawał.

Przedstawiciel Pekao SA jest zwolennikiem remontowania, a nie budowania od podstaw.

- Jeśli zaczniemy budować, to na pewno zrobimy to szybko i pozyskamy nową grupę klientów. Ale w efekcie będziemy mieli bank nowoczesny i tradycyjny, i trudno je będzie połączyć, by nie zniszczyć tego nowego. Dlatego uważam, że musimy się zmieniać od środka – tłumaczył Marek Lenz.

W zupełnie innej sytuacji jest największy w kraju bank detaliczny PKO BP. Jego prezes Zbigniew Jagiełło wielokrotnie podkreślał, że jest to fintech tylko z licencją bankową.

- Cyfryzuj albo zgiń – to nasza dewiza. Bankowość musi podążać za rozwojem rynku, a polski sektor finansowy jest w światowej awangardzie jeśli chodzi o transformację cyfrową – podkreślał Adam Marciniak, wiceprezes PKO BP.

- Dojrzała instytucja nie myśli krótkofalowo. Czołówka banków w Polsce wie, że decyzje podejmowane dziś będą miały skutek w przyszłości. My dawno zaczęliśmy podnosić jakość technologiczną i stawiamy na długotrwałą wizję rozwoju. Teraz ten proces tylko przyspieszył. Pokazujemy jak można zbudować nowoczesną instytucję w sposób odpowiedzialny - tłumaczył.

Jego zdaniem rozwój technologiczny instytucji finansowych jest dla nich naturalnym elementem ewolucji. A bankom, które tak podchodzą do kwestii rozwoju nie grozi żadne niebezpieczeństwo.

Wielka premiera

Choć przedstawiciele banków stali murem za modernizacją technologiczną instytucji finansowych, to Asseco udowodniło że wybudowanie banku w 6 dni, a tak naprawdę nawet w kilka minut jest możliwe. Podczas forum odbyła się premiera jego uniwersalnej platformy procesowej i technologicznej do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych Asseco BooX (Bank out of the Box). Może ona stanowić zalążek do budowy nowego banku albo być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej.

- BooX, jako platforma subskrypcyjna, działająca w chmurze idealnie sprawdza się do testowania hipotez biznesowych i dowodzenia słuszności nowych modeli banków i platform e-handlu. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboksów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce). Już na wczesnym etapie pozyskiwania licencji bankowej daje nowym inicjatywom możliwość udowodnienie krajowemu regulatorowi wysokiej gotowości operacyjnej – zachwalał Tomasz Blicharz, BooX Product Marketer Asseco Poland.

Jednocześnie pokazywał uczestnikom konferencji, jak wykorzystując platformę można skalibrować bank w kilka minut.

