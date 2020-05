Banki i oferta lokat oszczędnościowych – co się zmieniło w czasie epidemii?

Sektor bankowy dostosowuje się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Działania banków będą miały konsekwencje nie tylko dla samej branży finansowej, ale także dla jej klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Jakie zmiany czekają nas w bankowości, a także jak zmieniła się oferta lokat?

Zmiany głównych wskaźników gospodarczych

Zobacz więcej W reakcji na obniżenie stóp procentowych większość banków obniżyła i tak niskie oprocentowanie lokat. Mimo to nadal można znaleźć konkurencyjne i bezpieczne oferty. Przykładem jest Lokata Facto dla klienta detalicznego na 60 miesięcy, oferowana przez BFF Banking Group.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Na stronie NBP można sprawdzić ich aktualny poziom. Ostatni raz RPP zdecydowała się na obniżkę w marcu 2015 r. Co ten ruch oznacza dla kredytobiorców? Niższe raty kredytów, średnio o kilkadziesiąt złotych, co nie wydaje się kwotą, która mogłaby ocalić nadszarpnięte domowe budżety czy firmowe konta. Obniżenie stóp procentowych tylko w niewielkim stopniu pomoże przedsiębiorcom. Ci, którzy już dziś mają problem z płynnością, liczą przede wszystkim na działania ze strony rządu, dotyczące ulg w płatności podatków czy składek do ZUS. Najważniejsza w obecnej sytuacji jest polityka fiskalna, a obniżkę stóp procentowych należy traktować jako działanie uzupełniające.

Lokaty bankowe a koronawirus. Czy są jeszcze korzystne lokaty?

Osoby z biznesowym zacięciem oraz firmy z nadwyżką finansową poszukują obecnie okazji inwestycyjnych, które w tak trudnych do przewidzenia czasach bez wątpienia się pojawią. By pozwolić sobie na takie agresywne inwestowanie, trzeba mieć stalowe nerwy, skłonność do ryzyka i wolny kapitał. Na pewno znajdzie się grupa osób, które dorobią się na koronawirusowych zawirowaniach rynku. Jak postępować, gdy nie jesteśmy ryzykantami? Tak samo jak przed pandemią – lokować pieniądze bezpiecznie, np. na lokatach.

W reakcji na obniżenie stóp procentowych większość banków obniżyła i tak niskie oprocentowanie lokat. Mimo to nadal można znaleźć konkurencyjne oferty. Przykładem jest Lokata Facto dla klienta detalicznego na 60 miesięcy, oferowana przez BFF Banking Group, ze stałym oprocentowaniem 3 proc. w skali roku. Bankowi oferującemu Lokaty Facto warto się przyjrzeć z jeszcze jednego powodu. Jest to instytucja z ponad 30-letnim doświadczeniem, która prowadzi działalność w 12 krajach Unii Europejskiej, ciesząc się statusem eksperta w dziedzinie finansów, w tym także depozytów. W Polsce bank działa na podstawie tzw. paszportu europejskiego, uzyskał decyzję KNF na otwarcie oddziału, co potwierdza, że funkcjonuje zgodnie z prawem polskim oraz unijnym. Co prawda BFF Banking Group działa w Polsce nie tylko w obszarze depozytów, a więc produktów bardzo niskiego ryzyka, niemniej odpowiednio przemyślana strategia biznesowa sprawiła, że obecna sytuacja nie miała wpływu na stabilność Grupy. Jej wiarygodność kredytową potwierdzają agencje ratingowe, takie jak Moody’s oraz niedawne ogłoszenie przez Grupę akwizycji DEPObanku, w wyniku czego utworzony będzie wiodący podmiot oferujący produkty z zakresu finansów specjalistycznych we Włoszech oraz służący interesom dotychczasowych klientów BFF. DEPObank to założony w 1939 r. lider w obszarach zarządzania aktywami oraz płatności, posiadający ponad 400 klientów, wśród których znajdują się m.in. banki, fundusze wzajemne, instytucje płatnicze, międzynarodowe korporacje oraz podmioty administracji publicznej.

Ponadto BFF Banking Group swoim modelem biznesowym idealnie wpasowuje się w obecną sytuację. Podczas gdy inne banki dopiero dostosowują procedury do nowego sposobu funkcjonowania klientów oraz rynku, który jest coraz mocniej skupiony na sprzedaży internetowej, Lokata Facto co do zasady dostępna jest wyłącznie online, bez oddziałów i placówek. Dodatkowo bank oferuje depozyty terminowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W przypadku tych pierwszych oprocentowanie sięga aż 3 proc. w skali roku dla lokaty na 60 miesięcy. Lokata Facto występuje także w wariantach krótszych (3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 miesięcy), również z atrakcyjnym oprocentowaniem. Nie trzeba kupować też żadnego innego produktu.

Co więcej, w kwietniu 2020 r. BFF Banking Group poszerzył swoją ofertę o dodatkową usługę skierowaną do klienta detalicznego, wprowadzając do niej bezpłatny rachunek depozytowy z bezterminowym oprocentowaniem 1 proc. (zarówno dla obecnych, jak i dla nowych klientów). Zgromadzone na nim środki można swobodnie wpłacać i wypłacać bez ponoszenia dodatkowych opłat.

To jednak nie są jedyne możliwości. Oferta depozytów skierowana jest również do przedsiębiorców, których może z kolei pozytywnie zaskoczyć elastyczne podejście banku do czasu trwania i do wysokości oprocentowania Lokaty Facto. Warunki te są dostosowywane do wysokości wnoszonego depozytu. Maksymalny czas trwania lokat firmowych to rzadko spotykane na rynku 36 miesięcy. Każda firma może założyć dowolną liczbę depozytów, o różnym terminie zapadalności. Nie ma podziału na „nowe” i „stare” środki, a minimalna kwota lokaty to 50 tys. zł. Tym, co również wyróżnia bank i jego korporacyjną ofertę na tle rynku, jest to, że założenie firmowej lokaty nie wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymogów ani koniecznością skorzystania z innych usług, np. otwarcia rachunku bieżącego. Firmy mogą też liczyć na stałe oprocentowanie na otwartych depozytach.

Czy trzeba robić zapasy gotówki?

W związku z pandemią wiele osób miało oraz nadal ma obawy o to, czy ich pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne. Mimo apeli rządu o zachowanie spokoju Polacy szturmowali sklepy spożywcze, gromadzili zapasy oraz licznie podejmowali z bankomatów gotówkę. Mając to w pamięci, warto zaznaczyć, że nie ma powodów do tego typu obaw, między innymi dlatego, że wszystkie depozyty bankowe chronione są przez systemy gwarantowania depozytów. Zgodnie z prawem polskim i unijnym każdy bank mający siedzibę w kraju Unii Europejskiej musi należeć do takiego systemu. Zapewnia on, że w przypadku upadłości danego banku klient czy podmiot odzyska swój depozyt do kwoty 100 tys. EUR.

Jak reaguje Związek Banków Polskich?

Związek Banków Polskich w swoich dwóch komunikatach z marca tego roku zawarł plan wsparcia dla swoich klientów, zarówno indywidualnych, jak i firmowych. Sztandarowym założeniem jest możliwość odroczenia spłaty rat kredytów lub leasingów. Niektóre banki automatycznie przedłużyły kredyty odnawialne dla firm, inne oferują uproszczony sposób ubiegania się o przedłużenie linii kredytowych. Warto przy tym zaznaczyć, że w tak specyficznym i trudnym okresie zabezpieczenie swoich oszczędności staje się koniecznością. Szukając odpowiedniego rozwiązania, warto wybrać wiarygodną instytucję z doświadczeniem, jak jest właśnie w przypadku Lokaty Facto. BFF Banking Group otrzymał bowiem w marcu tego roku potwierdzenie jego pozytywnej perspektywy przez agencję ratingową Moody’s, co tylko dodatkowo potwierdza jego bezpieczną, stabilną sytuację. Warto mieć także na uwadze, że właścicielem marek Lokata Facto i BFF Banking Group jest Banca Farmafactoring S.p.A.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗