Po wiadomości o niższym tempie wzrostu chińskiego eksportu Goldman Sachs, JP Morgan i Morgan Stanley obniżyły w poniedziałek prognozę wzrostu gospodarczego Chin, informuje Reuters.

Wolniejszemu wzrostowi eksportu towarzyszy wyższa inflacja cen produkcji, wynika z opublikowanych w ostatnich dniach w Chinach danych.

JP Morgan obniżył prognozę wzrostu Chin w trzeci kwartale z 4,3 proc. do 2,0 proc. Całoroczną obniżył z 9,1 proc. do 8,9 proc. Morgan Stanley obniżył prognozę wzrostu w trzecim kwartale do 1,6 proc. Goldman Sachs obciął prognozę dla trzeciego kwartału z 5,8 proc. do 2,3 proc., a roczną z 8,6 proc. do 8,3 proc.

- Ostatnie wydarzenia wskazują na dalsze ryzyko pogorszenia w przypadku już słabszych prognoz dla trzeciego kwartału, wynikających z rozprzestrzeniania się wariantu delta koronawirusa, serii zmian regulacyjnych w sektorach nowej gospodarki, a także erozji zaufania na rynku – głosi raport JP Morgan.