Banki pożyczyły 635 mln zł na największy park solarny w Polsce

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, PKO BP i Pekao pożyczyły 635 mln zł na projekt solarny Zwartowo niemieckiej firmie Goldbeck Solar oraz jej partnerowi Respect Energy, informuje serwis Renewables Now.

Projekt Zwartowo zlokalizowany jest ok. 65 km od Gdańska. Będzie największym parkiem solarnym w Polsce, o szczytowej mocy 286 MW, wystarczającej do zaopatrzenia w energię ok. 153 tys. gospodarstw domowych. Budowa ruszyła na początku 2021 roku i jej pierwsza faza dobiega końca, co pozwoli uruchomić część produkcji już w czerwcu.