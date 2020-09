Bankier gotowy na każde wezwanie

Zamożni klienci to wymagający klienci. Zwłaszcza w czasach rynkowej zawieruchy. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Bank Pekao wprowadził do oferty bankowości prywatnej nowe konto, zapewniające poza osobistym doradztwem oraz dostępem do szerokiej oferty produktowej i inwestycyjnej liczne dodatkowe udogodnienia.

Zobacz więcej Wprowadzone do oferty Pekao Konto Private Banking, zapewniające osobiste doradztwo i dostęp do szerokiej oferty produktowej oraz inwestycyjnej, to produkt i usługa w jednym, czyli rachunek i objęcie obsługą w ramach oferty przeznaczonej dla najzamożniejszych klientów. Uproszczone zasady to jedna z korzyści dla klientów – tłumaczy Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Z ubiegłorocznych danych o osiąganych dochodach przez osoby prywatne w Polsce wynika, że 31,5 tys. z nich miało roczny dochód przekraczający 1 mln zł (po opodatkowaniu). W ciągu kilku ostatnich lat grupa ta zwiększyła się więc o ponad połowę, bo jeszcze w 2015 r. najbogatszych było nieco ponad 19 tys. Jeśli natomiast za kryterium zamożności przyjąć dochody powyżej 50 tys. zł brutto miesięcznie, to takich osób mieszka w Polsce już ponad 66,7 tys.

Przyjmując minimalne założenie, że każda z tych osób dysponuje aktywami rzędu co najmniej 1 mln zł, razem daje to dziesiątki miliardów złotych, a w praktyce zapewne znacznie więcej. Dla instytucji finansowych jest to więc kąsek nie do pogardzenia. Elitarność tego grona sprawia jednak, że równie elitarnych usług finansowych oczekują. Odpowiedzią na ich potrzeby jest bankowość prywatna, którą ma w ofercie większość największych banków.

– Klienci bankowości prywatnej są wymagający, cenią swój czas oraz prywatność i oczekują wysokiej jakości obsługi – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

I jak dodaje, klienci z tego segmentu to bardzo różnorodna grupa. Większość stanowią mężczyźni (57 proc.). Głównie są to przedsiębiorcy – od branży spożywczej, medycznej, przez deweloperską, po produkcję gier komputerowych. Są też przedstawiciele wolnych zawodów, sportowcy, osoby związane z mediami. Rośnie grupa związana z branżą high-tech.

Przeważają osoby w wieku średnim, choć przybywa młodych.

– Nowe grupy zamożnych klientów to na przykład sukcesorzy dziedziczący majątek po rodzicach czy krewnych, ale też młodzi, dobrze wykształceni i innowacyjni, którzy sami doszli do dużych pieniędzy – mówi wiceprezes Pekao.

All-in-one

Początki bankowości prywatnej w Banku Pekao sięgają 1997 r. Oferta banku w tym zakresie cały czas ewoluuje, w naturalny sposób dostosowując się do zmieniających się rynkowych trendów i związanych z tym oczekiwań klientów. Ostatnią nowością wprowadzoną do oferty Pekao jest Konto Private Banking, zapewniające osobiste doradztwo, dostęp do szerokiej oferty produktowej i inwestycyjnej oraz liczne udogodnienia

– To produkt i usługa w jednym, czyli rachunek i objęcie obsługą w ramach oferty przeznaczonej dla najzamożniejszych klientów. Uproszczone zasady to jedna z korzyści dla klientów – tłumaczy Jarosław Fuchs.

Przejście na model all-in-one to niejedyna zmiana. Jedną z nowości jest uproszczona taryfa opłat. Klienci z aktywami sięgającymi co najmniej 1 mln zł nie płacą m.in. za prowadzenie konta, powiązaną z nim wielowalutową kartę World Elite Debit, przelewy (w tym zagraniczne), wypłaty z bankomatów na całym świecie, zlecenia stałe i prowadzenie rachunków walutowych.

Nowością jest również Konto Oszczędnościowe Private Banking z promocyjnymi warunkami oprocentowania – 1 proc. w skali roku dla nowych klientów do kwoty 500 tys. zł przez pierwsze 90 dni od zawarcia umowy lub 0,2 proc. dla całego salda zgromadzonego na rachunku. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje do końca tego roku.

Posiadacze nowego konta mogą korzystać z niedawno uruchomionej, czynnej całą dobę dedykowanej bankowości prywatnej infolinii, gdzie priorytetowo zrealizują dyspozycje dotyczące konta czy kart. Zyskali też możliwość telefonicznej wymiany walut.

– Od teraz nasi klienci bankowości prywatnej mogą bezpośrednio skontaktować się z dealerem walutowym i uzgodnić szczegółowe warunki każdej transakcji, jak również złożyć zlecenie typu order, z terminem realizacji uzależnionym od osiągnięcia określonego kursu waluty – wyjaśnia wiceprezes Pekao.

Plastikowy prestiż

W pakiecie z wydawaną do Konta Private Banking wspomnianą wielowalutową kartą debetową World Elite Debit Mastercard, poza pełnym assistance (domowy, samochodowy, medyczny) oraz concierge, klienci otrzymują też dostęp do nowej usługi Lounge Key – wstęp do saloników na lotniskach na bazie aplikacji z bezpłatnymi dwoma pierwszymi wejściami w każdym kolejnym roku. Karta ta zapewnia również dostęp do programu lojalnościowego Mastercard Bezcenne Chwile (z opcją Premium) oraz bankowej Galerii Rabatów.

– Szczególnym benefitem związanym z kartą World Elite Debit są bardzo atrakcyjne kursy wymiany walut stosowane do przeliczania transakcji realizowanych za granicą. W przypadku tej karty obowiązują kursy Mastercard, które są bardzo zbliżone do kursów średnich publikowanych przez NBP, a więc praktycznie z minimalną lub wręcz zerową marżą – tłumaczy Jarosław Fuchs.

Szybko dodaje, że Pekao jako jeden z nielicznych banków zapewnia dostęp do szerokiej gamy najbardziej prestiżowych kart kredytowych obu największych organizacji kartowych, czyli VISA i Mastercard. Klienci bankowości prywatnej Pekao mają dostęp do pełnej oferty kartowej banku, a na wyłączność karty Pekao VISA Infinite, World Elite. Tu ciekawostką jest usługa Fast Track, czyli przyspieszona odprawa na lotnisku Chopina w Warszawie, dostępna dla posiadaczy karty Pekao VISA Infinite. Jest bezpłatna i nielimitowana, wkrótce obejmie także inne lotniska w Polsce.

Posiadacze którejkolwiek z tych kart mogą liczyć na bogaty pakiet ubezpieczeń w podróży, ze świadczeniami nawet do 10 mln euro, oraz na profesjonalny serwis concierge, świadczony przez renomowane firmy z bogatym doświadczeniem i międzynarodowymi kontaktami.

– Rekomendujemy naszym klientom bankowości prywatnej, aby zapisali numer concierge w swoich telefonach i korzystali z niego we wszystkich sprawach, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne w realizacji – zachęca przedstawiciel Pekao.

Zakres wsparcia oferowanego przez concierge jest bardzo szeroki – od wszelkiego rodzaju informacji, przez pomoc w organizacji transportu, rezerwacji hotelu, zakupie biletów, po dostawę kwiatów lub upominków, a także usługę tłumaczenia przez telefon.

– Statystyki korzystania z serwisu concierge wskazują, że użytkownicy najczęściej korzystają z niego w okresach wakacyjnych wyjazdów (luty-marzec i czerwiec-wrzesień). Liczba telefonów jest wówczas trzykrotnie większa niż w pozostałych miesiącach. Concierge sprawdza się także w okresie pandemii – od udzielania informacji o restrykcjach w Polsce i za granicą, po pomoc w organizacji podróży czy sprawach codziennych, takich jak zakupy – mówi Jarosław Fuchs.

Doradca z certyfikatem

Kwintesencją bankowości prywatnej jest jednak relacja na linii klient-doradca.

– Nasi doradcy bankowości prywatnej to profesjonaliści z dużą praktyką. Większość ma przynajmniej kilkunastoletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i certyfikat European Financial Planning Association. Spora część z nich pracuje w bankowości prywatnej Pekao niemal od początku jej powstania, czyli już ponad dwie dekady. Rotacja w tej grupie pracowników jest niewielka, co zapewnia klientom komfort długoterminowej relacji – tłumaczy wiceprezes Pekao.

Podstawowym zadaniem doradcy bankowości prywatnej jest wspieranie klienta w analizie i poszukiwaniu właściwego produktu pod kątem jego indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Doradca jest przy tym na bieżąco wspierany przez grono ekspertów i w zależności od potrzeb klienta może się posiłkować specjalistami z obszaru inwestycyjnego, kredytowego, ubezpieczeniowego czy walutowego.

Przy inwestowaniu aktywów uwzględniany jest także stosunek do ryzyka oraz poziom świadomości ekonomicznej klienta. Oferowane rozwiązania są odpowiedzią na różnorodne oczekiwania oraz uwzględniają różne style i etapy życia wraz z kwestiami dziedziczenia.

– Szerokie spektrum naszej oferty inwestycyjnej jest unikatowe na rynku, a to daje klientom wiele możliwości. Należy do nich rozbudowana paleta funduszy inwestycyjnych, dająca ekspozycję na różne kategorie ryzyka, zdywersyfikowana według klas aktywów, geograficznie i walutowo. Mamy też bardzo ciekawą ofertę produktów strukturyzowanych, w tym z gwarancją kapitału, odpowiednich dla klientów konserwatywnych, z niską tolerancją ryzyka. Nasi klienci mogą też inwestować na giełdach zagranicznych, korzystając przy tym z rachunku w Biurze Maklerskim Pekao, którego prowadzenie jest dla posiadaczy nowego konta darmowe – wymienia Jarosław Fuchs.

I jak dodaje, w ramach bankowości prywatnej Banku Pekao prowadzona jest także obsługa klientów niebędących konsumentami, czyli firm, których beneficjent rzeczywisty jest klientem bankowości prywatnej. Dzięki temu klienci mają możliwość zlecania czynności operacyjnych zarówno na rachunkach indywidualnych, jak i firmowych u jednego doradcy.

