Aziz McMahon, szef rynków wschodzących w Goldman Sachs w Londynie zdecydował się odejść z pracy po tym ja zarobił wielkie pieniądze na dogecoinie, informuje The Telegraph.

Kwota, którą McMahon zarobił na drożejącym w tym roku o ponad 10 tys. proc. dogecoinie, nie jest znana. Źródła z londyńskiego City twierdzą jedynie, że weteran Goldman Sachs z 14-letnim stażem chce wykorzystać uzyskane pieniądze do uruchomienia własnego funduszu hedgingowego.

fot. Bloomberg

Dogecoin, kryptowaluta stworzona dla żartu w 2013 roku, ma obecnie kapitalizację ponad 64 mld USD. Drożeje w środę rano o 1,5 proc. do 0,496276 USD. 8 maja jego kurs osiągnął rekordowe 0,740796 USD.

The Telegraph przypomina, że z dostępnych publicznie informacji wynika iż jedna osoba lub instytucja kontroluje ok. 28 proc. dogecoinów będących „w obiegu”. Ich wartość to ponad 2 mld USD.