Bannon: Musk to „duży chłopczyk”, a szefowie Faceboolka i Google to socjopaci

Były główny strateg Białego Domu Steven Bannon uważa, że szefowie największych spółek technologicznych są niedojrzali. Szczególnie wyróżnił Elona Muska, szefa Tesli, który jego zdaniem jest „dużym chłopczykiem”.

- Tesla jest bez kontroli. Rada dyrektorów nie ma kontroli nad prezesem. Prezes kłamie. Bezczelnie kłamał o zapewnionym finansowaniu [na wycofanie Tesli z giełdy – red. pb.pl] – powiedział Bannon w wywiadzie dla CNN. - Potem miał załamanie nerwowe podczas wywiadu dla The New York Times. To jest ten poziom dojrzałości, który mają ci ludzie. Oni nie są dojrzali. Są „dużymi chłopczykami”. Dlaczego mają nieograniczoną władzę? To przerażające – dodał.

Zobacz więcej Steven Bannon fot. Bloomberg

Architekt sukcesu wyborczego Donalda Trumpa określił szefów Facebooka, Twittera i Google jako „narcyzów” i „socjopatów”.

- To źli ludzie. Nie ma co do tego wątpliwości – stwierdził Bannon.

Jego zdaniem największe spółki technologiczne, jak Facebook, Twitter, czy Google powinny być umieszczone w „truście publicznym”.