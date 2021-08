Barclays ponownie stawia na Indie, inwestując 400 mln USD

Barclays ogłosił, że wpompuje ponad 400 mln USD w swoje indyjskie ramię, aby wykorzystać rosnącą aktywność w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w kraju, który obecnie wychodzi z pandemii.

Jest to największy zastrzyk kapitału dla indyjskiego ramienia Barclays w ciągu ostatnich trzech dekad. Nastąpiło to po tym, jak brytyjski kredytodawca wycofał się z działalności detalicznej w trzeciej co do wielkości gospodarce Azji w 2011 roku.

Barclays poinformował w czwartek, że inwestycja pomoże w rozwoju bankowości inwestycyjnej dla firm, a także klientów prywatnych.

Przychody z bankowości inwestycyjnej w Indiach w roku bieżącym wyniosły 498 mln USD. W tym samym okresie roku ubiegłego było to 339 mln USD i 538 mln USD w całym 2020 roku.

Barclays jest liderem na indyjskim rynku kapitału dłużnego pod względem wolumenu obligacji w USD, z rocznym udziałem na poziomie 14 proc. Rywale, tacy jak JPMorgani Standard Chartered Bank mają po 13 proc. udziału, a HSBC ma 12 proc.