Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk chce zaproponować Wielkiej Brytanii "elastyczne" przesunięcie o 12 miesięcy terminu wyjścia z Unii Europejskiej, informuje w piątek BBC, powołując się na wysokie rangą źródło unijne.

Zobacz więcej Donald Tusk fot. Łukasz Kobus/ Forum

Plan Tuska przewiduje, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Wspólnotę wcześniej, jeśli brytyjski parlament zatwierdzi porozumienie rozwodowe wynegocjowane przez rząd Theresy May z Brukselą.



Zgodę na taki plan muszą wyrazić przywódcy krajów UE na nadzwyczajnym szczycie unijnym, zwołanym w związku z brexitem na 10 kwietnia.



Po trzykrotnym odrzuceniu przez Izbę Gmin rządowego projektu umowy wyjścia z UE Wielka Brytania ma czas do 12 kwietnia, by zdecydować się albo na brexit bez umowy, albo na wielomiesięczne przedłużenie swego członkostwa w Unii i znalezienie nowego sposobu na wyjście z impasu politycznego.



Mogłoby ono na przykład polegać na drugim referendum w sprawie brexitu lub znacznej zmianie proponowanego modelu relacji z UE, np. pozostanie we wspólnym rynku lub w unii celnej. Taki scenariusz wymagałby jednak udziału Brytyjczyków w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.



W tej sytuacji May zaprosiła przywódcę opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna do rozmów na temat znalezienia wyjścia z kryzysu. W czwartek przedstawiciele rządu i laburzystów nie zdołali jednak porozumieć się w sprawie kompromisowych warunków brexitu; kolejne spotkanie stron oczekiwane jest w piątek.



May mówiła w ostatnich dniach, że będzie starała się o uzyskanie jak najkrótszego przesunięcia terminu brexitu, jednak główny radca prawny rządu i prokurator generalny Geoffrey Cox w rozmowie z BBC zauważył, że jeśli dojdzie do załamania się rozmów rządu z opozycją, opóźnienie "prawdopodobnie będzie znaczne".