Benzyna w USA ma być ponaddwukrotnie droższa niż przed rokiem

Wzrosty dotyczą przede wszystkim benzyny, która stopniowo wypiera olej napędowy m.in. z powodu nieco czystszej ekologicznie technologii.

Według prognoz analityków banku JPMorgan Chase do sierpnia cena amerykańskiej benzyny może podskoczyć do 6,20 USD, co oznaczałoby, że byłaby ponad dwukrotnie droższa niż rok wcześniej.

Rosnące zapotrzebowanie w dobrej sytuacji stawia m.in. rafinerie w Azji, a szczególnie indyjskie zakłady przetwórcze ropy. Przekłada się to na wzrost marż. W przypadku benzyny marże w Azji zwiększyły się w tym tygodniu do prawie 35 USD za baryłkę i są bliskie marży dla oleju napędowego, które spadły ze szczytu na początku maja.

Prognozy zakładają, że deficyt benzyny w Azji zostanie ograniczony z około 260 tys. baryłek dziennie w czerwcu do 110 tys., co zwiększy możliwości eksportowe, w tym do Stanów Zjednoczonych. W dłuższej perspektywie powinno to hamować ceny na tamtejszym rynku.

Eksperci podkreślają, że czynnikami, które mogą ograniczyć ilość benzyny, jaką Azja może wysłać do USA, byłby powrót popytu w Chinach lub przyspieszenie konsumpcji w pozostałej części regionu.