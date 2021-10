BEST poinformował, że zaproponuje przeprowadzenie skupu do 500.000 akcji własnych po cenie 30 zł za każdą, czyli 15 mln zł za wszystkie.

Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję w sprawie skupu akcji, zostało zwołane na 26 listopada Przewiduje się, że skup zostanie przeprowadzony i rozliczony jeszcze w tym roku, a skupione akcje zostaną umorzone, poinformowała spółka w komunikacie.

Krzysztof Borusowski, fot. Marek Wiśniewski

– Przez ostatnią dekadę konsekwentnie realizowaliśmy politykę reinwestowania zysków, co pozwoliło nam zbudować obecną, silną pozycję Grupy Kapitałowej BEST. Dzięki temu bezpiecznie przeszliśmy również przez okresy zawirowań rynkowych, wzmacniając jednocześnie zaufanie wśród naszych obligatariuszy i kredytodawców - powiedział prezes Krzysztof Borusowski. - Uważamy, że dziś BEST jest spółką, która może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami. Umożliwia nam to nasza obecna bardzo dobra sytuacja płynnościowa i finansowa – dodał, przypominając, że wskaźnik zadłużenia Grupy BEST jest jednym z najniższych w branży i jednocześnie najniższy od blisko 7 lat.

Borusowski zauważył, że skup akcji własnych jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy.

– Planujemy go przeprowadzić w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, a więc na z góry określonych zasadach, jednakowych dla wszystkich akcjonariuszy. Zyskają oni w ten sposób możliwość częściowego spieniężenia inwestycji w akcje BEST po cenie 30 zł za sztukę, tj. nieco wyższej niż obecna wycena rynkowa – powiedział.

We wtorek na zamknięciu sesji na GPW kurs BEST wynosił 26 zł i rósł o 3,17 proc.

– Naszą intencją jest, aby przeprowadzić i rozliczyć skup akcji jeszcze w tym roku. Nie wykluczamy podobnych transakcji w kolejnych latach – zapowiedział Borusowski.