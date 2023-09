Bezpieczeństwo energetyczne – świat współdziała w walce z kryzysem

Kryzys energetyczny odczuwalny jest w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej. Do zażegnania tej trudnej sytuacji potrzebne są współpraca międzynarodowa, właściwie zintegrowane działania i większa koncentracja na zielonej energii.

Wybuch wojny na Ukrainie i stanowiący jej następstwo kryzys energetyczny, z jakim przyszło się zmierzyć światu, wywołał dyskusję o globalnym i lokalnym bezpieczeństwie energetycznym. Temat ten podjęli również uczestnicy XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W panelu zatytułowanym „Czy możliwa jest dziś niezależność energetyczna?” udział wzięli: Sergiu Tofilat, analityk polityki finansowej i energetycznej związany ze Wspólnotą WatchDog (Mołdawia); Filip Grzegorczyk, wiceprezes Grupy Azoty; Ole Gunnar Austvik, profesor z Norweskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych Inland; François Berthélemy, dyrektor ds. strategii i spraw europejskich we Française du Gaz (Francja); oraz Jakub Kupecki, dyrektor Instytutu Energetyki – Instytut Badawczy.

– Od agresji Rosji na Ukrainę cała Europa stanęła przed wyzwaniami związanymi z kryzysem energetycznym. Powodem był przede wszystkim ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa energetycznego, czyli rekordowo wysokie ceny gazu – przypomniał Filip Grzegorczyk.

Latem ubiegłego roku Grupa Azoty – podobnie jak pozostali europejscy producenci branży nawozowo-chemicznej – zmuszona była czasowo ograniczyć produkcję z uwagi na bezprecedensowe wzrosty cen gazu.

– Sytuacja się ustabilizowała, powoli wychodzimy na prostą, choć oczywiście na rynku europejskim cały czas obserwujemy zakłóconą równowagę popytowo-podażową, co jest wynikiem m.in. bezcłowego importu nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców, często pochodzących z krajów objętych sankcjami. Pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z dwoma kryzysami następującymi po sobie – pandemią i wybuchem wojny na Ukrainie. Co istotne, dzięki instrumentom interwencjonizmu państwowego wyzwania, m.in. w obszarze węgla, udało się pokonać – dodał podczas debaty wiceprezes Grupy Azoty.

Przyznał, że przy obecnym stanie technologicznym Grupa Azoty jako energochłonny producent jest uzależniona od gazu. A dodatkową presję na biznes wywierają z jednej strony transformacja energetyczna, z drugiej – wymogi Unii Europejskiej.

– Zmiany technologiczne i przejście na odnawialne źródła energii, w które i my będziemy wkrótce bardzo mocno inwestować, stanowią krok w kierunku niezależności. Ten cel realizujemy stopniowo – spokojnie i rozsądnie. Odpowiadamy w tym obszarze na wyzwania regulacyjne polityki klimatycznej Unii Europejskiej i jednocześnie zwracamy uwagę, jak ważne jest, aby przynajmniej zbliżone wymagania środowiskowe były nakładane na producentów spoza UE – podkreślił Filip Grzegorczyk.

Gospodarcze spojrzenie na energetykę jądrową

Kryzys energetyczny wskazał priorytety działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Europy i świata. Zdaniem François Berthélemy’ego obecnie konieczne jest oszczędzanie energii, stworzenie sieci dostawców gazu, którzy są przewidywalni, rozwijanie terminali gazowych, produkcja własna gazu oraz energii ze źródeł odnawialnych.

– Mamy technologie, których należy użyć. Preferowane technologie produkcji gazu to np. biogaz w sektorze spożywczym. Mamy też technologie pozyskiwania gazu ze składowisk czy odpadów przemysłowych. Przyszłość ma pozyskiwanie energii z wodoru. Elektrownie atomowe będą najważniejszym źródłem energii. W czasie największego kryzysu energetycznego nasze elektrownie atomowe musiały podnieść moce produkcyjne, ale teraz pracują w normalnym trybie. Zachowane jest bezpieczeństwo – powiedział François Berthélemy, opowiadając m.in. o sytuacji we Francji.

Podczas debaty padły pytania o zasadność prac badawczych i projektowych nad budową mikroreaktora jądrowego oraz o podejście Grupy Azoty do energetyki jądrowej.

– Na energetykę jądrową patrzymy z punktu widzenia własnych potrzeb, a my potrzebujemy bezemisyjnej energii elektrycznej oraz pary technologicznej. Niedawno nasza spółka Grupa Azoty Police wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym zawarła porozumienie z firmami Ultra Safe Nuclear Corporation oraz Hyundai Engineering, które przewiduje docelowo budowę reaktora badawczego MMR zintegrowanego z systemem energetycznym zakładu w Policach. Prowadzimy stały dialog ze wszystkimi potencjalnymi dostawcami technologii. Potencjalnymi, ponieważ SMR-ów [small modular reactors, czyli małych modułowych reaktorów jądrowych – przyp. red.] jeszcze nikt nie wybudował. Nasze zainteresowanie bardziej dotyczy użytkowania mediów niż praw własności do takiego reaktora. Dla nas liczy się cena energii i pary technologicznej, chodzi o minimalizowanie kosztów i dopełnienie restrykcyjnych wymogów unijnych. Na ten moment jesteśmy świadkami wyścigu dostawców technologii i jeszcze nie wiemy, kto zaoferuje najlepsze rozwiązania, odpowiadające na potrzeby Grupy Azoty – zaznaczył Filip Grzegorczyk.

Należy zadbać o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Stały dostęp do surowców energetycznych to jedno, drugie to zabezpieczenie infrastruktury, dostaw i wymiany transgranicznej. Sabotaż gazociągu Nord Stream mocno uwypuklił potrzebę działania także w tym obszarze.

– Instytut Energetyki – Instytut Badawczy jest jednym z podmiotów odpowiedzialnych za przyszłość infrastruktury krytycznej. Ostatnie półtora roku pokazało, że w tej przestrzeni istotne jest nie tylko przeciwdziałanie fizycznym zagrożeniom, ale także zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Cieszę się więc, widząc, jak wiele dyskusji na forum w Karpaczu zostało w tym roku poświęcone cyberbezpieczeństwu – podkreślił Jakub Kupecki.

Zaznaczył, że instytut prowadzi m.in. analizy dotyczące zagrożenia i konsekwencji ataku zarówno na pojedynczy, duży obiekt infrastrukturalny, jak i na liczne, małe obiekty. Pierwszy wariant może się wiązać niestety z bardziej dotkliwymi stratami.

– Trudno jest trafić w gromadę mrówek, łatwiej upolować jedno większe zwierzę – podkreślił Jakub Kupecki.

W dużym uproszczeniu: bezpieczeństwo to nie tylko sama technologia, ale także dywersyfikacja i rozproszenie infrastruktury.

Świat zaczął dostrzegać zalety energetyki wodnej

Norwegia podobnie jak Polska w czasie szczytów NATO uwypuklała wagę m.in. ochrony szlaków dostaw surowców.

– Norwegia była istotnym dostawcą energii dla Unii Europejskiej. Wraz z wybuchem na odcinku gazociągu Nord Stream stała się numerem jeden dla Unii, wyprzedzając Rosję. Bezpieczeństwo stało się ważną kwestią – przesyłanie energii objęte zostało ochroną państw NATO: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii itd. W Norwegii przywiązujemy do tego ogromną wagę, ponieważ bezpieczeństwo przesyłu wpływa na zwykłych odbiorców, firmy, ale też na inne kraje będące odbiorcami energii. Choć Norwegia nie jest członkiem UE, lecz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej – podkreślił Ole Gunnar Austvik.

Przyznał, że kryzys energetyczny dotknął także Norwegię, która była powiązana z infrastrukturą UE. Wywołało to pewne turbulencje – w niektórych częściach Norwegii gwałtownie wzrosły ceny energii. Spotkało się to z ogromnymi protestami, pojawiły się postulaty, aby Norwegia miała swój własny system infrastruktury przesyłowej, niezależny od Unii.

– Inną kwestią jest to, że możemy pozyskiwać energię z różnych źródeł. Pokładamy duże nadzieje w rozwoju energetyki wodnej – pozyskaną z tego źródła energię możemy magazynować. Musimy też pozostawiać część energii na własne potrzeby – dodał Ole Gunnar Austvik.

Tematyka energetyki wodnej nie jest też obca Grupie Azoty.

– W Grupie Azoty powstał projekt integracji kapitałowej z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica. Nam pozwoliłoby to częściowo zazielenić proces produkcji. Elektrownie wodne to stabilne, dobre źródło energii elektrycznej, pozwalające na obniżenie śladu węglowego, do czego dążymy także my – podkreślił Filip Grzegorczyk.

Potrzeba transformacji energetycznej w Mołdawii

Prezydent Mołdawii Maia Sandu mówiła w wystąpieniach publicznych, że Rosja może chcieć przewrotu w jej kraju. Zarzewiem konfliktu mogłyby stać się właśnie niestabilne ceny i niepokoje społeczne podsycane przez Rosjan.

– W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z wysokimi cenami gazu – pojawiły się wówczas pytania o to, kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Wyjaśnialiśmy, że Moskwa czyni z wysokich cen czynnik destabilizujący państwo, chce wykorzystać gniew związany z tak wysokimi cenami do obalenia władz – zaznaczył Sergiu Tofilat.

Inną kwestią jest konieczność zwiększenia poziomu wykorzystania zielonej energii i obniżenie emisyjności w Mołdawii.

– Aby można było o tym w ogóle zacząć mówić, należałoby obniżyć zużycie energii. Trzeba wykorzystać rozwój technologiczny w systemach przesyłu energii. W Mołdawii rozpoczęto 20 prywatnych projektów w dziedzinie energetyki. Kilka inicjatyw podjęto w zakresie energii nuklearnej i źródeł odnawialnych. Należy produkować tyle energii, ile jest zużywane przez odbiorców. Nadprodukcja powoduje straty. Tutaj pojawia się kwestia magazynowania energii. Przykładowo akumulatory z szybkim cyklem ładowania mogą ułatwić magazynowanie energii. Niestety takie rozwiązanie jest kosztowne, a ten sam problem mamy z energetyką wodną czy przetwarzaniem energii wodnej na tradycyjną. Przejście na zieloną energię nie może nastąpić z dnia na dzień. Musimy myśleć z wyprzedzeniem 20–30 lat. W 2050 r. pojawią się wymogi zeroemisyjności, ale do tego czasu żadna firma nie zainwestuje w rozwiązania zeroemisyjne – nie w sytuacji ogromnego braku gazu i deficytu energii – dodał Sergiu Tofilat.