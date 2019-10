Bezpieczny eksport — czy to w ogóle możliwe?

JERZY DĄBROWSKI

prezes zarządu Bibby Financial Services, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Na rynku coraz więcej mówi się o nadciagającym spowolnieniu gospodarczym. Szczególnie wyraźne sygnały płyną ze strony naszego największego partnera gospodarczego, czyli z Niemiec. Ale obawy budzą również brexit i wojna handlowa USA z Chinami. W najnowszym badaniu Global Business Monitor, przeprowadzonym przez Bibby Financial Services i Euler Hermes, mali i średni przedsiębiorcy z 13 krajów w Europie, Ameryce i Azji wskazywali na następujące globalne zagrożenia wzrostu gospodarczego: sytuacja polityczna w USA, brexit, rosnące koszty surowców i protekcjonizm. Pytani o to, co będzie największym wyzwaniem dla ich biznesów w najbliższym roku, wskazywali na wzrost kosztów, regulacje rządowe i biurokrację oraz płynność finansową. Czy w sytuacji narastającego ryzyka politycznego i handlowego przedsiębiorcy mogą bez obaw wysyłać swoje towary do zagranicznych odbiorców?

Koszmar początkującego eksportera

Podam przykład jednego z klientów Bibby Financial Services, rodzinnej firmy produkującej meble tapicerowane na południu Polski. Firma dobrze sobie radziła na krajowym rynku, miała kilkunastu stałych odbiorców. Jednak dla naszego klienta to było za mało, uznał, że zawalczy o rynki zagraniczne. Wiele słyszał o sukcesach polskiego sektora meblowego, zaczął więc jeździć na targi do Włoch, Francji i Hiszpanii, wysyłał oferty do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zainteresowanie było duże, ale pierwszy podpisany kontrakt okazał się fiaskiem. Odbiorca zapłacił zaliczkę, przyjął dostawę, po czym przestał odpowiadać na e-maile i telefony. Nasz klient nigdy nie zobaczył całej płatności za swoje fotele w stylu Ludwika XVI. Próbował windykować tę należność, ale bez powodzenia. Wtedy właśnie postanowił skontaktować się z firmą faktoringową. Doradziliśmy mu skorzystanie z faktoringu eksportowego. To rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby przed podpisaniem kontraktu dokładnie prześwietlić zagranicznego odbiorcę. Nawet w dobie internetu nie jest to wcale takie proste. Tzw. biały wywiad gospodarczy najlepiej zostawić fachowcom, którzy sprawdzą, czy dana firma opóźniała się już kiedyś z płatnościami, czy jest rzetelnym partnerem biznesowym. Międzynarodowa firma faktoringowa, taka jak Bibby Financial Services, ma możliwość sprawdzenia sytuacji płatniczej odbiorców zarówno w swoich biurach w innych krajach, jak i w wywiadowniach gospodarczych, z którymi współpracuje lokalnie.

Oszuści są wszędzie

W ostatnich tygodniach nasiliły się oszustwa polegające na podszywaniu się pod znaną firmę handlową. Dorobiły się nawet własnej nazwy: European Distribution Fraud. Oszuści potrafią zmylić kontrahentów, zmieniając tylko jedną literę w nazwie domeny internetowej, którą się posługują. Przedsiębiorca myśli, że prowadzi negocjacje z uznaną firmą, ale gdyby sprawdził datę rejestracji takiej domeny, okazałoby się, że działa ona od kilku miesięcy. Dla eksporterów to kolejny powód do zachowania czujności lub powierzenia weryfikacji odbiorców firmie faktoringowej.

Kursy walut pod kontrolą

Dużą zaletą faktoringu eksportowego jest także to, że firma faktoringowa dokonuje wypłat w oryginalnej walucie, w której wystawiona jest faktura. Jeśli jest wystawiona w euro, również zaliczka zostanie wypłacona w euro. W ten sposób przedsiębiorca może zarządzać swoją pozycją walutową. Wiele tygodni, a nawet miesięcy przed płatnością od kontrahenta otrzymuje od faktora większą część należnej mu kwoty i od tego momentu ma możliwość zdecydowania, kiedy i po jakim kursie wymieni ją na złotówki. Może to zrobić w momencie, w którym kurs będzie dla najkorzystniejszy. Alternatywnie może także spłacić swoje zobowiązania wobec dostawców zagranicznych bez potrzeby dodatkowego pozyskiwania waluty obcej.

Czy można się jeszcze lepiej zabezpieczyć?

Ostatnio coraz większego znaczenia nabiera faktoring pełny (inaczej: bez regresu), czyli finansowanie z opcją przejęcia ryzyka braku płatności ze strony odbiorcy. Decydują się na niego przedsiębiorcy rozpoczynający współpracę z nowymi, niesprawdzonymi jeszcze kontrahentami, a także ci, którzy mieli w przeszłości jakieś złe doświadczenia i wiedzą, jak kosztowna i czasochłonna może być windykacja. Przy faktoringu pełnym to spółka faktoringowa przejmuje na siebie wszystkie działania i koszty związane z ewentualną windykacją oraz odzyskiwaniem należności.

Faktoring eksportowy — od kogo?

Oferta faktoringu na polskim rynku jest szeroka, ale dla eksportera kluczowy powinien być zasięg faktora: czy jest to firma międzynarodowa, z biurami w wielu krajach. Dzięki temu faktor będzie się mógł kontaktować bezpośrednio z odbiorcami, np. aby potwierdzić dostawę, a w razie potrzeby korzystać ze wsparcia oddziałów w innych krajach. Warto sprawdzić, czy dana firma prowadzi weryfikację udokumentowania i finansowanie dopasowane do różnych rodzajów Incoterms, np. na podstawie Ex Works (czyli w momencie, kiedy wyroby przejdą przez urząd celny w kraju odbiorcy). Eksport drogą morską lub lotniczą jest zazwyczaj niechętnie obsługiwany przez faktorów, głównie ze względów dokumentowych. Bibby Financial Services obsługuje także takie transakcje. Co ciekawe, można zaobserwować, że dyscyplina płatnicza zagranicznego odbiorcy wzrasta, kiedy faktury cedowane są na międzynarodową firmę faktoringową. Wszelkie opóźnienia w płatnościach będą negatywnie rzutowały na jego wiarygodność nie tylko w tej jednej relacji biznesowej, lecz we wszystkich ocenianych globalnie przez tego faktora.

