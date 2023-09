Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Niemczech runęły, są najniższe od 20 lat

W pierwszej połowie obecnego roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) w Niemczech wyniosły 3,5 mld EUR. Rok wcześniej sięgały 34,1 mld EUR, informuje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Niemczech w pierwszym półroczu były najniższe od prawie 20 lat.

Juergen Matthes, szef działu analizy globalnych i regionalnych rynków w niemieckim instytucie ekonomicznym IW zauważył, że jeśli głównym powodem bardzo złych danych o FDI są wątpliwości inwestorów co do jakości lokalizacji inwestycji w Niemczech, to trudno spodziewać się poprawy sytuacji w drugim półroczu.

- Prawie nikt z zagranicy nie chce tu już inwestować, lokalne warunki w oczywisty sposób na to nie pozwalają – stwierdził Matthes.

Odnosząc się do ogłoszonych jakiś czas temu inwestycji Intela w produkcję półprzewodników w Niemczech powiedział, że większe znaczenie odegrały szczodre subsydia oferowane przez rząd niż lokalizacja.

Reuters przypomina, że niemieckie Ministerstwo Gospodarki informowało iż pracuje nad pozyskaniem 80 mld EUR bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że Niemcy będą jedyną gospodarką z grupy G7, która zanotuje spadek PKB w tym roku.