Bezrobocie w Hongkongu najwyższe od czerwca 2021 roku

Stopa bezrobocia w okresie od lutego do kwietnia wzrosła do 5,4 proc. Analitycy ankietowani przez Bloomberga szacowali, że będzie to 5 proc. Jest to najwyższy wynik od czerwca 2021 r., kiedy to bezrobocie również wyniosło 5,4 proc.

– Sytuacja na rynku pracy jest odbiciem pandemicznych realiów. Od początku roku Hong Kong mierzy się z kolejną falą COVID-19, przez którą wielu pracowników utraciło swoje miejsca pracy – powiedział sekretarz ds. Prawa Pracy i Opieki Społecznej, Law Chi-kwong.