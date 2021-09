Bezrobocie w Rosji wróciło do stanu sprzed pandemii

Ożywienie gospodarcze w Rosji jest kontynuowane, a stopa bezrobocia w lipcu powróciła do poziomu z 2019 r., informuje Reuters.

Dane agencji statystycznej Rosstatu pokazały, że w lipcu 2021 r. stopa bezrobocia zeszła do poziomu 4,5 proc., który po raz ostatni notowany był we wrześniu 2019 r. W czerwcu kształtowała się na wysokości 4,8 proc.

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła mocna zwyżka wynagrodzeń realnych. W lipcu dynamika wzrostu wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym przebijając zdecydowanie medianę prognoz kształtującą się na poziomie 2,4 proc.

Skutkuje to silną presją inflacyjną, co zmusza rosyjski bank centralny do kontynuowania działań mających na celu zaostrzenie polityki monetarnej i podwyżkę stóp.

Sprzedaż detaliczna, będąca miernikiem popytu konsumpcyjnego, wzrosła w lipcu o 4,7 proc. rok do roku, nieco poniżej prognozowanych 5,2 proc.