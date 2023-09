Bezrobocie w USA najwyżej od półtora roku. Jak to intepretować?

Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy za sierpień wymagają kilku zdań komentarza ze względu na pojawiające się w nich ważne sygnały.

Zacznijmy od dobrych wiadomości. Zatrudnienie w tzw. sektorach pozarolniczych (non-farm payrolls) wspięło się ponownie na rekordowy poziom (156,4 mln etatów). Pod tym względem nie widać na szczęście recesji, co najwyżej konsekwentne spowolnienie (normalizację) tempa wzrostu. W sierpniu wzrost zatrudnienia wyniósł 2 proc. rok do roku, co jest tempem najsłabszym od 29 miesięcy (ale i tak ciągle przyzwoitym).

Jeśli już doszukiwać się czegoś bardziej negatywnego w raporcie payrolls, to takim elementem jest zatrudnienie w agencjach pracy tymczasowej (temporary help services). Ze względu na elastyczny charakter tej formy zatrudnienia, jest ono traktowane jako wskaźnik mogący najszybciej pokazywać zmiany trendu na rynku pracy. Zatrudnienie tymczasowe w sierpniu kontynuowało spadek i znalazło się na poziomie najniższym od 23 miesięcy (2,94 mln). Trzeba przyznać, że z historycznego punktu widzenia tak znaczące pogorszenie może być traktowane jako niepokojący sygnał.

Równie zastanawiający się sierpniowy wzrost stopy bezrobocia, która - co prawda jest ciągle relatywnie niska (3,8 proc.) - ale jednak urosła do poziomu najwyższego od półtora roku. Historycznie wzrost bezrobocia do 1,5-rocznego maksimum z cyklicznego dna był negatywnym sygnałem i dla gospodarki, i dla rynku akcji.

Co mogłoby sprawić, że "tym razem będzie inaczej" i wzrostu bezrobocia nie należy, przynajmniej na razie, postrzegać tak negatywnie, jak wynikałoby z czysto mechanicznej interpretacji? W komentarzach część ekonomistów przekonuje, że bezrobotnych przybywa nie tyle dlatego, że gospodarka słabnie, lecz dlatego, że więcej osób powraca na rynek pracy po pandemii i zaczyna szukać zatrudnienia (powiększa się tzw. siła robocza).

Bez względu na to, czy najnowsze dane podsumujemy jako oznakę słabnięcia, czy też raczej normalizacji rynku pracy w USA, mogą mieć one pozytywny efekt w postaci osłabienia determinacji Fedu do dalszych podwyżek stóp procentowych. A jak wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, koniec podwyżek to raczej pozytywna wiadomość dla rynków (chyba że miałoby nagle jednak dojść do recesji).