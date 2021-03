Bezrobocie w Wielkiej Brytanii niższe niż oczekiwano

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii, podczas styczniowego lockdownu mającego na celu powstrzymanie transmisji koronawirusa, wzrosło w mniejszym stopniu niż szacowali ekonomiści.

W styczniu liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 11 tys. do 1,7 mln. Oznaczało to, że średnia dla okresu trzech miesięcy zakończonego w styczniu wyniosła 5 proc, co było wynikiem o 0,2 punkty proc. niższym niż szacowali ekonomiści, poinformował urząd statystyczny (Office for National Statistics). Liczba osób zatrudnionych spadła o 147 tys. osób.