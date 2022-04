Według danych zaprezentowanych przez Narodowy Urząd Statystyczny (ONS) w lutym 2022 r. stopa bezrobocia liczona w okresie trzech miesięcy spadła do 3,8 proc. z 3,9 proc. poprzednio. Była tym samym niższa niż 4-proc. próg notowany na początku 2020 r.

Tak niska stopa bezrobocia w brytyjskiej gospodarce notowana była w 1974 r.

Lutowy odczyt okazał się jednak słabszy niż oczekiwali ekonomiści. Podczas gdy zatrudnienie wzrosło o 10 tys., o tyle mediana prognoz zakładała zwyżkę rzędu 50 tys. Sugeruje to, że pracodawcom brakuje osób do zatrudnienia. A to poważny sygnał, który musi być brany pod uwagę przez Bank Anglii. Braki kadrowe grożą bowiem wzrostem płac do tego stopnia, że pojawić się może ryzyko spirali płacowo-cenowej.