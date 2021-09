BGK chce stać się liderem projektów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego zamierza stać się liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju – oświadczyli przedstawiciele zarządu BGK, którzy w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ogłosili strategię na lata 2021-25.

Bank planuje, że w 2025 r. kwota działań kredytowych osiągnie 60,5 mld zł brutto (wobec 46 mld w 2020 r.), zaangażowanie BGK w finansowanie gospodarki ma wzrosnąć do 460 mld zł (z 291 mld w 2020), a suma bilansowa - spaść do 144 mld zł (wobec 160 mld zł na koniec 2020).

Jak poinformowali członkowie zarządu, nowa strategia ma opierać się na filarach zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego oraz rozwoju współpracy z biznesem międzynarodowym.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK

„W ciągu pięciu lat chcemy być tak naprawdę liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju” – zadeklarowała podczas konferencji prasowej prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Jak zaznaczyła, nowa strategia jest efektem analizy zmian społecznych, a także gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie.

„Nasze zadania przełożą się na liczby, bo w ciągu tych pięciu lat chcemy też, aby nasze działania kredytowe rosły o 5-6 proc. Oznacza to, że jest to całkiem ambitny plan patrząc na to, że akcje kredytowe raczej zmalały, niż się zwiększyły” – powiedziała prezes BGK.

„Zaangażowanie w mobilizowanie w ogóle kapitału dla gospodarki chcemy zwiększyć z 290 mld do ponad 460 mld (...) To chociażby instrumenty pozabilansowe, gwarancyjne, rozwiązania, które będziemy łączyć z innymi aktorami sceny sektora finansowego, bankowego i dlatego będziemy rośli szybciej niż w kredytach. Suma bilansowa wcale się nie zwiększa – oznacza to, że będziemy działać jeszcze efektywnie” – dodała.

Jak poinformowała prezes, podczas realizacji poprzedniej strategii (na lata 2017-20) finansowanie przez BGK eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm wyniosło 8,4 mld zł, 180 tys. razy przedsiębiorcy skorzystali z gwarancji de minimis. Wartość zarządzanych w tym okresie przez BGK programów unijnych to 14,5 mld zł, wartość konsolidacji finansów publicznych wyniosła 100 mld zł, a wykreowane finansowanie gospodarki - 168 mld zł. Suma bilansowa na koniec 2016 r. wyniosła 66 mld zł, a na koniec 2020 – 160 mld zł. W ostatnich kilkunastu miesiącach bank stworzył 17 programów wspierających walkę z pandemią, to m.in. gwarancje dla firm leasingowych.

Przedstawiciele zarządu deklarowali, że zgodnie z nową strategią BGK chce być coraz bardziej „zielony” - zamierza wspierać inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, zrównoważony rozwój; zaangażować się w rozwój kapitału społecznego oraz rozwijać współpracę międzynarodową. Chce wspierać innowacje, eksport i ściągać inwestorów do Polski.

Jedną z inicjatyw zrównoważonego rozwoju jest projekt 3W – woda, wodór, węgiel. Ma on łączyć i wspierać świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, wykorzystujących na przykład innowacyjne technologie węglowe.

Przedstawiciele BGK deklarowali, że społeczny aspekt jest dla nich bardzo ważny. Rolą banku rozwoju jest uzupełnianie działań sektora bankowego, finansowego - wskazywali. Prezes Daszyńska-Muzyczka podkreśliła zarazem, że BGK "może więcej" tylko i wyłącznie we współpracy z innymi, komercyjnymi bankami i całym sektorem finansowym.

Nawiązując do filaru strategii dotyczącego zaangażowania społecznego, prezes BGK wyraziła przekonanie, że bez silnego kapitału społecznego nie da się budować silnej gospodarki. „Dla nas prawdziwym wzrostem jest wzrost społeczno-gospodarczy Polski, przy zachowaniu dyscypliny kosztów do przychodów” – oświadczyła Daszyńska-Muzyczka.

Bank chce zaangażować się w projekty wspierające rozwój wiedzy, sport, kulturę i działania proekologiczne. Już w 2022 r. BGK ma opublikować raport, w którym znajdą się nie tylko dane finansowe, ale też, jakie efekty społeczne i środowiskowe przynoszą wspierane przez BGK inicjatywy.