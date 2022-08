BGK zwiększa środki w Funduszu Gwarancji Kryzysowych o 24,5 mld zł

Jak podał Bank Gospodarstwa Krajowego w środowym komunikacie, bank zwiększa środki w Funduszu Gwarancji Kryzysowych, dzięki czemu znacznie więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z kredytów lub faktoringu.

„Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programie pomocowym dotyczące budżetu Funduszu Gwarancji Kryzysowych, z którego BGK udziela gwarancji spłat zobowiązań. Dzięki dodatkowym 24,5 mld zł budżet funduszu wzrósł do 30 mld zł, co umożliwi większej liczbie firm uzyskać dostęp do finansowania w postaci kredytów lub faktoringu. Jest to jedno z rozwiązań dla przedsiębiorstw z wielu sektorów jako odpowiedź m.in. na skutki kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę” – podano w komunikacie.

Dodatkowe środki to – według informacji BGK – szansa dla wielu przedsiębiorstw, w tym m.in. ciepłowni.

„Gwarancje płynnościowe pozwolą zwiększyć finansowanie obrotowe dla tego sektora, aby pokryć rosnące ceny surowców. Część pieniędzy będzie mogła wesprzeć inwestycje, np. budowę nowych źródeł wytwórczych. Transformacja sektora energetycznego jest kluczowym celem bezpieczeństwa strategicznego, jednego z programów modelu biznesowego BGK” – powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu BGK Radosław Kwiecień.

Jak wyjaśniono w komunikacie, z Funduszu Gwarancji Kryzysowych BGK udzielane są gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych.

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego średniemu lub dużemu przedsiębiorcy przez bank współpracujący z BGK. Kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych. Może pokryć do 80 proc. kwoty i sięgać maksymalnie 200 mln zł. Prowizja, której wysokość kształtuje się poniżej stawek rynkowych, zależy od wielkości przedsiębiorstwa korzystającego z gwarancji. Maksymalna kwota kredytu lub sumy kredytów objętych gwarancją może wynosić maksymalnie 250 mln zł.

Z kolei gwarancja spłaty limitów faktoringowych zabezpiecza spłatę limitu faktoringowego przyznanego przez faktora. Dzięki gwarancjom, przedsiębiorcy mają korzystniejsze od standardowych warunki umowy limitu faktoringowego i dostęp do limitu także w przypadku, gdy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem albo ubezpieczeniem. Z tej gwarancji mogą korzystać przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, tj. MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, z wyłączeniem instytucji finansowych.