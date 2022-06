Białoruś pierwszy raz eksportuje do Rosji więcej niż Niemcy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Skutkiem sankcji nałożonych na Rosję za napaść na Ukrainę jest załamanie importu z Zachodu, które negatywnie wpływa na rosyjską gospodarkę, informuje Bloomberg.

Agencja wskazuje jako przykład to, że Białoruś po raz pierwszy wyprzedziła Niemcy pod względem eksportu do Rosji, choć jej gospodarka jest ponad 60-krotnie mniejsza. W kwietniu wartość białoruskiego eksportu do Rosji wzrosła o ponad 100 proc. Bloomberg wyliczył, że partnerzy handlowi Rosji, którzy odpowiadali za ponad połowę importu do tego kraju w ubiegłym roku, zmniejszyli go o ok. 40 proc. w kwietniu. Otkritie Research szacuje wartość rosyjskiego importu w kwietniu na ok. 5 mld USD wobec blisko 27 mld USD rok wcześniej.