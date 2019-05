Białostocki łazik marsjański leci do USA

Łazik marsjański Argo II skonstruowany przez Studentów Politechniki Białostockiej wystartuje w międzynarodowych zawodach University Rover Challenge, które odbędą się na pustyni w stanie Utah.

University Rover Challenge w Utah to prestiżowe międzynarodowe zawody łazików marsjańskich zbudowanych przez studentów, które odbywają się od 2007 r. Reprezentanci Politechniki Białostockiej (PB) w poprzednich latach już trzy razy wygrali te zawody: w latach 2014 i 2013 z łazikiem Hyperion, a w 2011 r. z łazikiem Magma 2.



Jak poinformowała rzeczniczka PB Dorota Sawicka, w tym roku studenci białostockiej uczelni wystartują z łazikiem Argo II, który już wyleciał do Stanów Zjednoczonych.



To ósmy łazik studentów PB, który powstawał na wydziale mechanicznym uczelni. W pracach brała udział kilkunastoosobowa grupa, a jego budowę wsparto ze środków budżetu miasta.



W charakterystyce Argo II uczelnia wymienia, że ma lekkie i wytrzymałe zawieszenie, silnik zintegrowany jest z kołami, a te pozbawione możliwości skrętu. Do niektórych zadań potrzebny będzie manipulator, Argo II wyposażony jest w manipulator o sześciu stopniach swobody. Wyposażony jest też w tryb jazdy autonomicznej i system rozpoznawania obiektów.



Zawody rozpoczną się 30 maja, a o nagrodę powalczy - jak informuje Sawicka - 36 ekip z 10 krajów świata, w tym osiem zespołów z Polski.



Na stronie internetowej zawodów można przeczytać, że wśród robotów z Polski, oprócz łazika studentów Politechniki Białostockiej, zakwalifikowały się prace studentów politechnik z Warszawy (łaziki dwóch drużyn), Rzeszowa, Kielc, Wrocławia, Częstochowy oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.



Sawicka poinformowała, że zadaniem uczestników zawodów jest zaprojektowanie i zbudowanie łazika zdolnego do pokonywania dużych odległości w trudnym terenie i wykonywania zadań podobnych do tych, jakie realizują roboty na innych planetach, w szczególności na Marsie. Wśród zadań studenckie łaziki będą musiały m.in. pobrać próbkę i zbadać teren pod kątem geologicznym i możliwości występowania życia. Skonstruowany robot - jak podkreślił Sawicka - ma zastąpić człowieka np. przy konserwacji urządzeń i być wsparciem astronauty przy serwisowaniu sprzętu.