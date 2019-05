Białystok: Ponad 22 mln zł będzie kosztowała dostawa i obsługa biletomatów

Ponad 22 mln zł będzie kosztowała dostawa i obsługa biletomatów w miejskich autobusach w Białymstoku. Miasto rozstrzygnęło przetarg i zwiększyło budżet, bo wszystkie oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na ten cel.

Dostawa i obsługa 255 biletomatów realizowana jest w ramach projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku", który otrzymał unijne dofinansowanie.



Do przetargu stanęły trzy firmy i jedno konsorcjum, a ich oferty wahały się od 21,5 mln zł do 32,2 mln zł. Miasto chciało na ten cel przeznaczyć 16,9 mln zł brutto. Już wtedy władze miasta zapowiadały, że będą analizowały wszystkie oferty.



Zdecydowano się wybrać ofertę firmy Pixel, która opiewa na ponad 22,1 mln zł - wynika z informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak napisano, oferta przewyższa kwotę, którą chciano przeznaczyć, "jednak zamawiający (miasto Białystok-PAP) zwiększa środki do wysokości ceny wybranej oferty".



Biletomaty zgodnie z ogłoszeniem przetargowym mają być zamontowane w miejskich autobusach do końca roku. W każdym autobusie ma być zamontowany jeden biletomat, a płatności za bilet będzie można dokonywać przy pomocy kart miejskich i kart bankowych.



Zakup biletomatów realizowany jest w ramach projektu z unijnego programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Cały projekt wart jest ponad 161 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 105,5 mln zł. Zakłada on też m.in. zakup biletomatów stacjonarnych, a także kupno co najmniej 72 autobusów, przebudowę kilku ulic w mieście i utworzenie parkingu typu park and ride przy jednej z ulic.