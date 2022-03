Biden: dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić UE w tym roku 15 mld metrów sześc. gazu LNG

"Stany Zjednoczone z przyjemnością przyjmują oświadczenie Unii Europejskiej z dzisiejszego poranka o ograniczeniu zależności od rosyjskiego gazu. Dziś łączymy się w realizacji tego celu, aby zabezpieczyć dostawy czystej energii na przyszłość" - powiedział prezydent USA we wspólnym oświadczeniu z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Joe Biden, fot. Bloomberg

"Stany Zjednoczone i nasi partnerzy międzynarodowi dołożą wszelkich starań, żeby zapewnić 15 mld metrów sześciennych gazu płynnego LNG w tym roku tak, żeby zapewnić zastąpienie dostaw rosyjskiego gazu w tym wolumenie do 2030 r., a jednocześnie chcemy pokrywać co roku 50 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu do 2030 r. oraz wesprzeć przechowywanie gazu, odbiór surowców energetycznych i zwiększyć efektywność wykorzystania tego surowca" - powiedział.