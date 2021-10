Prezydent Joe Biden powiedział, że nie może gwarantować iż rząd USA nie wyczerpie limitu zadłużenia jeśli Republikanie nie poprą jego podwyższenia, informuje Reuters.

Republikanie z Senatu już dwukrotnie blokowali działania zmierzające do podwyższenia limitu zadłużenia. Namawiają Demokratów do skorzystania z rozwiązania pozwalającego im przegłosować zmianę samodzielnie. Liderzy Demokratów nie chcą jednak na to się zgodzić.

Joe Biden, fot. Stefani Reynolds/CNP/Bloomberg Prezydent Joe Biden oskarżył Republikanów w poniedziałek, że grają w „rosyjską ruletkę” z amerykańską gospodarką. Zapytany, czy może gwarantować, że USA nie wyczerpią limitu zadłużenia odpowiedział, że nie może. Sekretarz skarbu Janet Yellen ostrzegała niedawno, że USA mogą wyczerpać możliwość finansowania rządu do 18 października. Brak możliwości spłaty zobowiązań rządu miałby katastrofalne konsekwencje, przypomina Reuters. Agencja Moody’s we wrześniu ostrzegała, że brak rozwiązania problemu limitu zadłużenia może skutkować prawie 4 proc. spadkiem aktywności gospodarczej i utratą prawie 6 mln miejsc pracy, wzrostem bezrobocia do 9 proc. i przeceną na rynkach akcji, która zmniejszyłaby majątek gospodarstw domowych o 15 bln USD.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗