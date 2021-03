Administracja Bidena planuje niemal dwukrotnie podnieść kwotę wypłacaną dostawcom usług medycznych za podawanie zastrzyków przeciwko COVID-19, do 40 dolarów za wkłucie.

Podwyżka z wcześniejszego poziomu 23 USD będzie miała wpływ na wzrost wynagrodzeń we wszystkich klinikach, szpitalach, aptekach, agencjach zdrowia publicznego i punktach mobilnych zajmujących się szczepieniami.

Podniesienie stawki ma pomóc rozszerzyć dostęp do szczepień i zrekompensować dostawcom medycznym dodatkowy wysiłek potrzebny do dostarczenia preparatu do trudno dostępnych społeczności. Według rządowego programu każdy dorosły Amerykanin będzie mógł się zaszczepić jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

Adobe Stock

– To jest ogromnie złożony wysiłek, który jest wynikiem pracy dziesiątek tysięcy ludzi, którzy pracują ponad siły - powiedział doradca Białego Domu Andy Slavitt.

W ciągu ostatniego tygodnia w USA podawano średnio 2,4 mln szczepionek dziennie. W sumie ponad 107 mln Amerykanów otrzymało minimum jedną dawkę zastrzyku.