Kandydat Demokratów Joe Biden miał na początku października prawie trzy razy więcej dostępnych od razu pieniędzy na kampanię wyborczą niż ubiegający się o reelekcję prezydent Donald Trump.

Z ostatnich raportów złożonych w Federalnej Komisji Wyborczej wynika, że Biden miał do dyspozycji 177,3 mln USD na kampanię na koniec września. Trump dysponował w tym samy momencie kwotą 63,1 mln USD.

Sytuacja Trumpa w wyborach pogorszyła się zarówno finansowo jak i pod względem poparcia. Wcześniej to ubiegający się o reelekcję prezydent dysponował większymi środkami na kampanię niż jego rywal. W kwietniu organizatorzy kampanii Bidena mieli do dyspozycji 98 mln USD. Na rachunku kampanii Trumpa było wówczas 255 mln USD. Na dwa tygodnie przed wyborami ubiegający się o reelekcję prezydent traci średnio 8,6 pkt. procentowego do Bidena w sondażach poparcia, wynika z szacunków RealClearPolitics.