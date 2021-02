BIEC: coraz więcej przesłanek przemawia za wzrostem inflacji

Przedstawiciele przedsiębiorstw coraz wyraźniej sygnalizują zamiar podnoszenia cen na swoje wyroby. Spośród 22 branż aż 20 deklaruje wzrost cen w najbliższych kilku miesiącach - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. To efekt m.in. drożejących surowców.

Podwyżki deklarują branże, które oferują przetworzone surowce konieczne do dalszej produkcji, takie jak: przetwórstwo ropy naftowej, produkcja metali czy produkcja sprzętu transportowego. "Wzrost tych cen oznacza wyższe koszty produkcji w branżach wytwarzających towary konsumpcyjne, co bezpośrednio przełoży się na wzrost wskaźnika CPI, potocznie zwanego inflacją. Już obecnie obserwujemy wśród producentów tendencję do podnoszenia cen, co znajduje swój wyraz w danych na temat cen producentów PPI" - zauważyli analitycy BIEC.