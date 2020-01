BIEC: niewielki spadek Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury w styczniu

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w styczniu tego roku, podobnie jak przed miesiącem, nieznacznie spadł - podało w czwartek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Tempo pogarszania się perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki uległo ograniczeniu - co praktycznie oznacza, że w najbliższych miesiącach gospodarka będzie rozwijać się wolniej niż w 2019 r. - jednak nie będzie ono dramatycznie niskie, co zagrażałoby recesją" - ocenili eksperci biura w komunikacie.



Czynnikami ryzyka, jak podkreślili, są: brak zaufania przedsiębiorców do perspektyw rozwojowych w Polsce i na świecie oraz do systemu funkcjonowania krajowej administracji państwowej i stopnia jej ingerencji w mechanizmy rynkowe.



"Na niejasność i niestabilność przepisów prawa jako barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej wskazuje blisko 43 proc. badanych przedsiębiorstw (przed rokiem 37 proc.), zaś dla blisko 42 proc. przedsiębiorców niepewność sytuacji gospodarczej stanowi istotne ograniczenie (przed rokiem – 38 proc.)" - czytamy.



Z ośmiu składowych wskaźnika w styczniu 2020 r. cztery się poprawiły, jedna się nie zmieniła, a trzy się pogorszyły.



Według ekspertów zamówienia od odbiorców zagranicznych się kurczą. "Sytuację raptownego spadku zamówień napływających do polskich przedsiębiorstw sektora przetwórczego obserwujemy od czerwca ub. roku, przy czym ich spadek w całym okresie w większym stopniu dotyczył zamówień zagranicznych niż krajowych" - wskazali. Pokazuje to, jak zaznaczyli, silne uzależnienie polskiej gospodarki od koniunktury światowej, a zwłaszcza koniunktury w Niemczech. "Z drugiej strony wskazuje na siłę popytu krajowego, który w ostatnim czasie był podstawowym stymulatorem wzrostu gospodarczego" - dodali.



W styczniu br. przedsiębiorcy sygnalizowali, jak czytamy, wzrost zapasów wyrobów gotowych w magazynach. "Odkładające się niesprzedane towary nie najlepiej wróżą wielkości produkcji w najbliższym czasie" - zaznaczono.



Według BIEC poprawiły się oceny sytuacji finansowej w firmach przetwórstwa przemysłowego oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. "Poprawa w obu przypadkach jest na razie nieznaczna i sprowadza się do niewielkiego zmniejszenia odsetka przedsiębiorstw, które odczuwają stałe pogarszanie się wyników finansowych w grupie firm największych" - wyjaśnili.



W przedsiębiorstwach małych zatrudniających do 50 pracowników, jak dodali, oceny stanu finansów w ostatnich miesiącach drastycznie się pogorszyły. "Prawdopodobnie jedną z przyczyn takich ocen jest wzrost kosztów pracy w efekcie podniesienie płacy minimalnej" - stwierdzili. Wskazali, że 75 proc. menedżerów firm małych – zatrudniających do 50 pracowników - uważa wzrost kosztów pracy za podstawową barierę w prowadzeniu działalności.