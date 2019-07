Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wysłało esemesem lub mejlem do posiadaczy jego alertów już blisko 4 mln ostrzeżeń przed wyłudzeniem pieniędzy na podstawie skradzionych danych.

Biuro wysyła je w czasie weryfikacji danych klienta wnioskującego o kredyt lub pożyczkę. Narzędzie włączają do oferty banki, a klienci mają w czasie rzeczywistym dostęp do informacji ostrzegającej przed wyłudzeniami. Z analizy BIK wynika, że w 2018 r. mogło dojść do 67 tys. przypadków skutecznego wyłudzenia.