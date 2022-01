BioNTech celuje w 17 mld EUR przychodów z produkcji szczepionek w 2022 roku

Podczas corocznej konferencji J.P. Morgana, która w tym roku odbyła się wirtualnie, przedstawiono prezentacje dotyczącą opieki zdrowotnej. Znaczną jej część poświecono firmom zajmującym się walką z COVID-19.

BioNTech poinformował, że spodziewa się od 13 mld do 17 mld EUR przychodów w roku bieżącym ze szczepionki, którą opracował wspólnie z Pfizerem. Jest to kwota podobna do tej z zeszłych dwunastu miesięcy, kiedy to również prognozowano do 17 mld EUR wpływów.