Biotechnolodzy kalifornijskiego instytutu odmłodzili myszy

Choć mówi się, że wiek to tylko liczba, ale czasami towarzyszą jej nieprzyjemne efekty — kości stają się kruche, mięśnie słabną, rośnie ryzyko różnych chorób. Po prostu organizm się starzeje. Z eksperymentów badaczy z Salk Institute w La Jolla w Kalifornii, jednej z najlepszych na świecie placówek biomedycznych, wynika, że przynajmniej u myszy wiele skutków starzenia można cofnąć.

— Jesteśmy podekscytowani tym, że udało nam się spowolnić starzenie normalnych, zdrowych zwierząt. Zastosowana przez nas technika jest skuteczna i bezpieczna — mówi prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte, jeden z autorów eksperymentu opisanego na łamach „Nature Aging”.

Kiedy organizm się starzeje, każda komórka nosi w sobie informację o upływającym czasie — wyjaśniają badacze. Są one zapisane w zmianach epigenetycznych w DNA, które decydują o aktywności różnorodnych genów. Już wcześniej było wiadomo, że dodanie do komórki cząsteczek zwanych czynnikami Yamanaka powoduje zresetowanie epigenetycznego zegara. Technikę tę stosuje się m.in. w zamianie dojrzałych komórek w macierzyste.

W 2016 r. zespół prof. Belmonte po raz pierwszy stosując znaczniki Yamanaka, zdołał ograniczyć oznaki starzenia u myszy i wydłużyć ich życie. Nieco później odkrył, że w podobny sposób można wspomóc regenerację mięśni nawet u młodych myszy. Inne zespoły osiągnęły sukcesy w regeneracji tkanek serca, mózgu czy nerwu wzrokowego.

W najnowszym badaniu zespół prof. Belmonte sprawdzał odmładzającą technikę na myszach przez długi czas, w miarę ich starzenia się. Jedna grupa otrzymywała terapię w wieku od 15 do 22 miesięcy (odpowiednik 50-70 lat u ludzi), inna w wieku 12-22 miesięcy (35-70 lat), trzecia w wieku 25 miesięcy (80 lat).

— Chcieliśmy ustalić, czy stosowanie tej metody przez długi czas jest bezpieczne. Nie zanotowaliśmy żadnych negatywnych skutków dla zdrowia, zachowania czy masy ciała zwierząt — mówi dr Pradeep Reddy.

Gryzonie nie miały też żadnych negatywnych zmian we krwi czy w układzie nerwowym. Badanie pod kątem oznak starzenia pokazało też, że poddane leczeniu myszy bardziej przypominały młode osobniki.

Odmłodzenie najlepiej było widoczne u myszy leczonych przez 7 do 10 miesięcy, ale nie dało się go zauważyć poddawanych terapii tylko przez miesiąc. U tych w połowie leczenia efekty były częściowe. To sugeruje, że metoda nie wstrzymuje starzenia, ale aktywnie je cofa.

W przyszłych eksperymentach naukowcy chcą sprawdzić zmiany zachodzące w poszczególnych genach i różnych cząsteczkach powodowane długotrwałą terapią. Opracowują też nowe metody podawania czynników Yamanaka.

— Ostatecznie chcemy przywrócić starszym komórkom funkcjonalność i wytrzymałość, aby były bardziej odporne na stres, uszkodzenia i choroby. Nasze badanie dowodzi, że przynajmniej w przypadku myszy istnieje sposób, aby to osiągnąć — mówi dr Reddy.