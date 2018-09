Bittel: Krajowy Program Kolejowy, wart ponad 66 mld zł, obowiązuje do 2023 r.

Krajowy Program Kolejowy (KPK), wart ponad 66 mld zł, obowiązuje do 2023 r. - powiedział we wtorek podczas briefingu prasowego wiceminister ds. kolei Andrzej Bittel. Zaznaczył, że wartość prac zrealizowanych i będących w trakcie realizacji w ramach programu to 38,5 mld zł.

Wiceszef resortu infrastruktury odniósł się w ten sposób do - jak zaznaczył - "nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej" w jednym z artykułów we wtorkowej prasie nt. działalności ministerstwa infrastruktury i prac na kolei.



Jak wyjaśnił Bittel, realizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) jest zaawansowana w 60 proc., zaś wartość prac zrealizowanych i będących w trakcie realizacji to 38,5 mld zł. "W realizacji są inwestycje wartości około 32 mld zł, a wartość inwestycji zrealizowanych to 6,5 mld zł" - wyliczył.



Podkreślił, że Krajowy Program Kolejowy, wart ponad 66 mld zł, obowiązuje do 2023 r., a nie, jak podano w prasie, do 2020 r. "Krajowy Program obowiązuje do roku 2O23. Trzy lata w życiu człowieka to może nie jest wielki procent, ale w życiu KPK to już jest ogromny procent" - mówił.