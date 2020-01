Biuro pobudza emocje

Rozmowa z Anną Szmilewską, Senior Leasing Manager Vastint Poland

Na początku nowego millenium nowoczesny rynek biur bazował na koncepcji open-space. Dziś tego typu rozwiązania są pod ostrzałem krytyki. Dlaczego?

Zobacz więcej Anna Szmilewska, Senior Leasing Manager Vastint Poland

Otwarty plan oznacza bodźce, które rozpraszają uwagę. Wzbudzają stres i niepokój. Rozwiązania tego typu utrudniają pracę szczególnie introwertykom i wbrew swoim pierwotnym założeniom – wcale nie zachęcają do interakcji. Stąd duże organizacje już zmieniają aranżację przestrzeni do pracy. Zmiana podejścia do urządzania biur wśród mniejszych firm to tylko kwestia czasu.

Czy pracownicy wymagają od swoich pracodawców przearanżowania biur?

Popatrzmy na badania: Według ankiety Mindspace, globalnego operatora przestrzeni coworkingowych, aż 25 proc. respondentów odrzuciło ofertę pracy, gdyż uważali, że wygląd biura jest niewłaściwy lub brakowało udogodnień. Z kolei badania prowadzone w 2018 r. przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), wskazują, że dla 76 proc. młodych osób pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, wygląd biura wpływa na sposób definiowania atrakcyjności danej firmy. W obliczu silnego rynku pracy – gdzie średnie bezrobocie wynosi ok 5 proc. a wiele podmiotów ma kłopoty z rekrutacją kadry – odpowiednia aranżacja przestrzeni biurowych to ważna kwestia.

Jakie więc biuro odzwierciedla dzisiejsze trendy i standardy?

Jest to przestrzeń łącząca w sobie nowoczesny design, wysokiej klasy wyposażenie biurowe, świetnie wyposażoną kafeterie z miejscami do wypoczynku i integracji pracowników. Dziś biuro jest wizytówką firmy i ważnym narzędziem podczas rekrutacji. Dlatego dla pracownika czas spędzany w biurze nie może się dzisiaj już tylko kojarzyć z pracą ale także z przyjemnością przebywania w tym miejscu. W projektowaniu przestrzeni biurowej nadal pojawiają się open- space, ale są to już raczej przestrzenie dla mniejszych grup pracowników przy których znajdują się również miejsca do cichej pracy czy przestrzenie do prac projektowych. Warto również zwrócić uwagę, że zrównoważone budownictwo przestało już być ekstrawagancją deweloperów – staje się powszechnym standardem, który wspiera komercjalizację budynku. Także zarządzanie budynkami nie sprowadza się dziś tylko do nadzoru technicznego obiektów. Zarządca jest dziś gospodarzem, poprzez organizowane wydarzenia dla pracowników budynków ma za zadanie stworzyć zintegrowaną społeczność. I tak np. wspólne dekorowanie pierników, pikniki, turnieje sportowe czy budowanie budek dla ptaków pozwala najemcom na wymianę doświadczeń nie tylko tych biznesowych, bowiem często na tego typu spotkania przychodzą całymi rodzinami.

Nowoczesny biurowiec to również dostęp do wszelkich udogodnień i usług dodatkowych. Np. Vastint Poland, w ramach programu Hospitality, staranne dobiera operatorów punktów usługowych, umożliwiających załatwienie wielu codziennych spraw pracownikom biur. Co roku pracownicy naszych najemców wypełniają ankietę pozwalającą ocenić jakość oferowanych usług i modyfikować je, jeśli zachodzi taka potrzeba.

W jaki sposób biurowiec może wpłynąć na zdrowie czy samopoczucie pracowników?

Spójrzmy na kompleksy biurowe Business Garden, z których jeden działa w Warszawie, drugi w Poznaniu a trzeci we Wrocławiu. Wszystkie obiekty zapewniają dostęp do ścieżek rowerowych, parkingów i potrzebnych usług a także mają różne udogodnienia. Ich elementem wspólnym jest również ogród. To miejsce, gdzie każdy pracownik może się zrelaksować albo spędzić czas z innymi i nie tylko – można tu bowiem pracować – przynieść ze sobą laptopa czy zorganizować spotkanie zespołu na świeżym powietrzu. Obcowanie z przyrodą uspokaja i rozwija kreatywność, zwiększa zadowolenie z pracy.

Ogrody w kompleksach biurowców zajmują dużą część powierzchni Dzięki nim budynki zatopione są w zieleni. Na dziedzińcach warszawskiego Business Garden są różnorodne miejsca do odpoczynku: pomosty nad wodą, leżaki czy ławki. Oczywiście można usiąść bezpośrednio na trawie.

Czy Vastint Poland przewidział w tych projektach również miejsce na sport?

Oczywiście. Ogrody wręcz zachęcają do aktywności fizycznej. W strefach relaksu , funkcjonują boiska do gry w koszykówkę czy siatkówkę. Można też zagrać w plenerowe szachy, a w Poznaniu dodatkowo skorzystać z boiska do gry w bule. Ponadto wszędzie pracownicy mogą korzystać z bezpłatnego sprzętu sportowego, jak rakietki i lotki do badmintona i piłki.

Czy deweloper może mieć wpływ na integrację pracowników firm, które wynajmują powierzchnię w biurowcu?

W Business Garden stale zapraszamy pracowników naszych najemców do uczestnictwa w różnych inicjatywach. Nasz kalendarz jest wypełniony wydarzeniami zachęcających do społecznej integracji oraz bardziej aktywnego trybu życia. Na początek i koniec sezonu rowerowego organizujemy Bike Days, podczas których można zbadać stan techniczny prywatnych rowerów i dokonać niezbędnych napraw lub konserwacji.

W ramach propagowania idei zdrowego trybu życia, organizujemy rozgrywki sportowe wśród najemców,. Prowadziliśmy treningi jogi i crossfitu. Zapraszamy też na wydarzenia rodzinne, jak sztuki teatralne w plenerze wystawiane w letnie wieczory, czy obchody Dnia Dziecka w formie pikniku z atrakcjami dla pociech pracowników naszych najemców Podczas tych imprez i nie tylko można skorzystać z oferty foodtrucków. Mamy też wiele udogodnień dla osób korzystających z jednośladów to także dodatkowe udogodnienia: stojaki na rowery, samoobsługowe punkty naprawy, szatnie z prysznicami oraz prywatne stacje rowerów, w których pracownicy mogą je bezpłatnie wypożyczać do 72 godzin.