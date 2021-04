Honest Co., spółka którą stworzyła amerykańska aktorka Jessica Alba, wyceniła się w pierwotnej ofercie publicznej na nawet 1,5 mld USD.

Spółka oferująca produkty higieny osobistej sprzeda 6,5 mln akcji, a jej dotychczasowi inwestorzy zaoferują 19,4 mln akcji. Widełki cenowe wyznaczono na 14-17 USD, co oznacza wycenę spółki wynoszącą maksymalnie 1,5 mld USD.

- Kiedy nadeszła pandemia COVID-19 i znaleźliśmy się w lockdownie, ludzie zaczęli być bardziej myśleć o swoim zdrowiu oraz tym, co wnoszą do swoich domów – napisała Alba w liście do potencjalnych inwestorów.

Założona przez aktorkę w 2011 r. spółka początkowo oferowała zdrowe produkty dla dzieci, następnie powiększając asortyment. O wejściu na giełdę Honest Co. mówiło się już 7 lat temu i już wówczas wyceniano wartość spółki na ok. 1 mld USD. W 2016 roku pojawiły się doniesienia, że koncern Unilever negocjuje przejęcie spółki Honest Co.