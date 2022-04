Biznes i nauka – synergia działań z korzyścią dla obu stron

Świat zmienia się dynamicznie, a uczelnie muszą się do tego dopasować. Mowa tu zarówno o dostosowywaniu programu do aktualnych potrzeb studentów i rynku pracy, jak i o zmianie sposobu prowadzenia zajęć.

Jak radzi sobie z tym wyzwaniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego? Czy zmiany ostatnich lat wpłynęły na charakter prowadzonych zajęć? I w jaki sposób biznes może współpracować z nauką? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr hab., prof. ucz. Igor Postuła, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania UW.

Ostatni rok to istna rewolucja, życie nas wszystkich w jeszcze większej mierze przeniosło się do internetu. Jak Wydział Zarządzania UW dostosował się do zmian, których wszyscy doświadczamy?

dr hab., prof. ucz. Igor Postuła: To prawda. Wydział Zarządzania UW musiał się dostosować do zmian, które wymusiła pandemia. Wykorzystaliśmy dostępne rozwiązania technologiczne – jak chociażby Zoom, platforma eNauka czy Kampus, co pozwoliło nam efektywnie prowadzić zajęcia zdalne.

Chcę jednak zaznaczyć, że edukacja nie może być dziś realizowana wyłącznie w takiej formie. Musimy iść w kierunku nauczania hybrydowego. Nie chodzi tu jednak o prowadzenie części zajęć w formie zdalnej, a części – stacjonarnej, a oferowanie możliwości udziału w zajęciach w najbardziej dogodny dla studenta sposób.

Na Wydziale Zarządzania UW są już sale przygotowane do nauczania hybrydowego. Zainwestowaliśmy w sprzęt, który umożliwia komfortowe prowadzenie takich zajęć, bo chcemy wyjść naprzeciw potrzebom osób z odległych miejscowości, a także tych, które z powodów losowych nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie.

Ponadto, chcąc ułatwić naszej społeczności współpracę m.in. z biznesem, stworzyliśmy portal Synergia WZ UW. Rozwija on trzecią płaszczyznę funkcjonowania Wydziału, poza kształceniem i nauką, czyli współpracę z biznesem i otoczeniem. Posiada on cztery sekcje adresowane do studentów, absolwentów, przedstawicieli biznesu oraz pracowników WZ UW, pozwalające m.in. na: networking, oferowanie pracy, staży, czy praktyk studentom i absolwentom o konkretnych profilach, a także zbudowanie bazy ekspertów biznesu i nauki, jak również wynajem sal na organizowane przez firmy wydarzenia. Z kolei studentom i absolwentom Synergia WZ UW umożliwia m.in.: wygenerowanie CV, wykonanie testów kompetencyjnych czy umówienie się na konsultację online z doradcą kariery, czy zapisanie się na interesujące wydarzenia poświęcone np. procesowi rekrutacji czy rozwojowi zawodowemu.

Wydział Zarządzania UW to największy wydział Uniwersytetu Warszawskiego, jak wspieracie swoich studentów na co dzień?

dr hab., prof. ucz. Igor Postuła: Nasi studenci wiedzą, że zawsze mogą zwrócić się do pracowników Wydziału z prośbą o wsparcie. Ponadto organizujemy szereg zajęć, seminariów i warsztatów. Warto tu wspomnieć m.in. o warsztatach o psychologicznych, które służą rozwijaniu umiejętności budowania relacji z ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz dbania o swój dobrostan psychiczny w warunkach zmiany. Zainteresowanie nimi przerosło nasze oczekiwania. Początkowo myśleliśmy, że wystarczy pięć grup, ostatecznie powstało ich kilkanaście. Wojna w Ukrainie powoduje zwiększenie stresu u studentów, dlatego uruchomiliśmy też cykl warsztatów poświęconych wzmacnianiu odporności psychicznej w obliczu kryzysu. Studenci mogą też korzystać z szerokiej bazy wsparcia w ramach UW – m.in. z Centrum Pomocy Psychologicznej, Kliniki Prawnej UW, Welcome Pointu, Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Biura Ombudsmana, czy po prostu ze wsparcia socjalnego.

Zmiana i transformacja to w dzisiejszym świecie pewnik. Jak studenci Waszego Wydziału są przygotowywani do przyszłych wyzwań zawodowych?

dr hab., prof. ucz. Igor Postuła: Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasi studenci będą musieli zmierzyć się ze zmiennością i złożonością świata. Dążymy do tego, aby absolwenci naszego Wydziału byli na to przygotowani. Dlatego kładziemy mocny akcent na współpracę z praktykami oraz naukę zagadnień uniwersalnych i diametralnie różnych koncepcji, dzięki czemu analizujemy razem ze studentami skutki, które spowodowało ich wdrożenie.

Staramy się przekazać studentom wartości i umiejętności, które na lata będą dla ich drogowskazem, by stawali się częścią zmiany biznesu na bardziej odpowiedzialny. Wraz z partnerami Wydziału oferujemy naszej społeczności szereg szkoleń i webinarów, w trakcie których omawiane są problemy i wyzwania, a także to, jak im sprostać.

Dodatkowym narzędziem, które ma ułatwić studentom przystosowanie się do zmian i rozbudowę sieci kontaktów jest Synergia WZ UW – to w niej studenci znajdą odpowiadające ich potrzebom wydarzenia, a także ekspertów, z którymi mogą się łatwo skontaktować.

Wykładowcy Wydziału to w dużej mierze ludzie, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu własnych biznesów. Jak biznes i nauka korelują na Wydziale?

dr hab., prof. ucz. Igor Postuła: Wielu wykładowców naszego Wydziału ma praktyczne doświadczenie w biznesie lub prowadzeniu własnych firm. Doceniamy to i kładziemy duży nacisk na pracę zespołową i studia przypadku. By jak najefektywniej łączyć teorię z praktyką, zapraszamy na zajęcia praktyków biznesu z firm partnerskich WZ UW, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi studentami.

Co więcej, nawiązujemy współpracę partnerską z firmami nie tylko w zakresie prowadzenia wykładów – realizujemy także działania w obszarze employer brandingu, które ułatwiają studentom naszego Wydziału znalezienie atrakcyjnych ofert praktyk, staży czy pierwszej pracy.

European Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego akredytację EQUIS – jedną z najbardziej uznanych akredytacji dla uczelni biznesowych. W jaki sposób Wydział stymuluje przedsiębiorczość u swoich studentów?

dr hab., prof. ucz. Igor Postuła: Akredytacja EQUIS jest dla nas bardzo ważna z wielu względów. Przede wszystkim potwierdza wysoką jakość kształcenia, prowadzenia badań i współpracy z otoczeniem. Pokazuje, że zarządzanie naszym wydziałem odpowiada standardom najlepszych szkół biznesu na świecie.

Jak już wspomniałem, staramy się stymulować przedsiębiorczość naszych studentów, oferując im szereg opcji: określone projekty do zrealizowania w ramach zajęć, poprzez udział w wydarzeniach, angażowanie się w inicjatywy Wydziału, Samorządu Studentów WZ UW, jak i działalność w ramach kół naukowych WZ UW. Stawiamy na zadania, które wymagają łączenia różnych kompetencji, dlatego jesteśmy otwarci na aktywności, które oferują studentom nasi partnerzy. Uczymy kontekstowo i pokazujemy w trakcie zajęć, jak bieżące wydarzenia zmieniają modele zarządzania współczesnymi organizacjami.

Co ważne, stawiamy na zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia, a także współpracujemy z biznesem na wielu poziomach.

• Stworzyliśmy Radę Biznesu, która składa się m.in. z naszych absolwentów i ludzi z różnych sektorów biznesu na szczeblach kierowniczych. Rada Biznesu pomaga nam w rynkowej ocenie strategii działań.

• Prowadzimy badania naukowe, podczas których realizujemy różne projekty z firmami i instytucjami.

• Wydział Zarządzania UW może się pochwalić wydziałowym Biurem Karier i Absolwentów, które działa wyłącznie na rzecz studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania UW, wspierając ich w planowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz w efektywnym wejściu na rynek pracy.

Na koniec ponownie wspomnę także o Portalu Synergia WZ UW, który łączy studentów, absolwentów oraz biznes i pozwala im budować relacje korzystne dla każdej ze stron. Gorąco zachęcam do wypróbowania jego możliwości!